Jagoba Arrasate: «Tenemos la ilusión de hacer un buen partido»

Jagoba Arrasate reconoce que tiene «mariposas en el estómago». El vasco está listo para descorchar su duodécima temporada como entrenador profesional y admite que siente los nervios lógicos de un debut de campeonato, que en este caso coincide también con su estreno como mallorquinista. «El día que nos falte eso, igual sobramos», reconocía este sábado en Son Moix, a poco más de un día para recibir al Real Madrid. El técnico bermellón ya sabe que lo de este domingo no tendrá nada que ver con lo que se ha visto durante la pretemporada, tranquila y sin apenas ruido. Empieza el fuego real.

«La pretemporada ya es historia y arranca lo bueno», decía Jagoba tras el último entrenamiento de su equipo antes del partido contra el Madrid. «Estoy super ilusionado. Es un reto mayúsculo ante el súper campeón de Europa, pero tenemos la ilusión de hacer un buen partido y sacar un buen resultado», explicaba.

Arrasate asegura que ya tiene «muy claro» el once que alineará y a qué portero utilizará de inicio, aunque sigue insistiendo en que su decisión no tiene por qué ser definitiva. «Ahora, en estas fechas, más que once contra once, pensamos en un dieciséis contra dieciséis y en que el equipo no se caiga. Nuestra idea ya sabéis cuál es. No estamos cerrados a un dibujo, pero la idea es la misma. Ser valientes, jugar en el campo rival, sabiendo que a veces no haces lo que quieres, sino lo que puedes. Necesitamos once jugadores para defender. Pero si solo hay fútbol en una dirección es difícil sacar un buen resultado», matizaba.

El entrenador del Mallorca sabe que el arsenal del Madrid es interminable, pero confía en encontrar un resquicio por el que hacerle daño. «Ahora tienen más referencias arriba, son más dinámicos y te sacan fácilmente de tu sitio. No nos tenemos que desesperar. Si saltamos a todos sus estímulos nos pueden hacer mucho daño», avisa.

Una de las opciones que maneja Jagoba es la contar con Cyle Larin como extremo, algo que ya probó en el partido del Ciutat de Palma contra el Bolonia. «Nuestra idea es jugar con dos extremos y estoy contento con Larin ahí. Desde el inicio tiene que ver que se cree en él. A nivel mental la temporada pasada tuvo algunas dificultades y a veces hay que hacer un clic».

El técnico también se refería a la inclusión en la convocatoria de jugadores como Marc Domènech. «No se le ha regalado nada. He hablado con él y tiene cosas que nos pueden ayudar mañana. Somos muy de mirar laque tenemos en casa y es lo que vamos a hacer. Es bueno que gente del filial asome un poco la cabeza», señalaba.

Por último, Jagoba confesaba que la aplicación del fuera de juego semiautomático en los primeros partidos de la jornada le ha dejado un poco confuso. «Ha sido la primera en la frente. Estuvieron casi tres minutos para decidir (refiriéndose al gol anulado este viernes al Celta) y no vimos la imagen hasta el segundo tiempo. Entiendo que será mejor que tirar líneas, pero espero que mejor con el paso de las semanas», sentenciaba.