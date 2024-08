El debut más enigmático

El debut más esperado de los últimos años es también el que más enigmas trae incrustados. Después de un mes y medio de trabajo al sol y media docena de ensayos, Jagoba Arrasate descubrirá este domingo a su Mallorca y pondrá boca arriba las cartas, ya con tres puntos encima de la mesa. Al técnico de Berriatua le espera el oponente más pesado de todos los que va a encontrarse durante los próximos meses de travesía, aunque antes de poner el motor en marcha deberá despejar una serie de incógnitas que hay repartidas por todos los rincones del campo.

La transición de una temporada a otra, el cambio de testigo en el banquillo y los movimientos del mercado, pese a no ser de gran calado, han cubierto de interrogantes varias posiciones estratégicas del once del Mallorca, que en algunos casos mantendrán la incertidumbre hasta que descienda el telón del mercado. Una de los más significativos es el de la portería, donde Jagoba debe elegir entre Domnik Greif y Leo Román. Los dos han estirado las alas tras la marcha de Rajkovic y los dos parten con opciones de agarrarse a la titularidad. Todo apunta a que el eslovaco, titular en la Copa que desembocó en la final de La Cartuja, es el gran favorito para empezar el curso bajo el larguero, pero el técnico ya ha dejado claro que la decisión que tome este domingo no será definitiva. Hace dos temporadas, en Osasuna, ya repartió muy bien los partidos entre los dos guardametas que tenía: Aitor Fernández (21) y Sergio Herrera (17).

El misterio se extiende a su vez a la línea defensiva. El lateral derecho está entre Pablo Maffeo y Mateu Morey, que fue quien se instaló en el puesto durante el ensayo general del Ciutat de Palma. Y está por ver quién es el acompañante de Antonio Raíllo en el regreso a la línea de cuatro, una plaza que se disputan Martin Valjent y José Manuel Copete.

Si Jagoba repite el esquema que alineó ante el Bolonia, el puesto de pivote está entre dos perfiles distintos: el creativo de Manu Morlanes o el recuperador de Omar Mascarell. Unos metros por delante solo parece fijo Sergi Darder, quien buscará acompañante entre Samú Costa (el técnico confía en el que portugués puede ofrecer un gran rendimiento en un lugar distinto al que venía ocupando), Antonio Sánchez o Dani Rodríguez.

La otra gran papeleta que debe solventar Arrasate es la de las orillas, donde apenas dispone de extremo natos más allá de Takuma Asano y del lesionado Javi Llabrés. El pasado sábado, en el amistoso de presentación, probó por la derecha con Cyle Larin. El técnico cree que el canadiense tiene cosas que ofrecer en ese papel y no cierra una puerta que el exfutbolista del Valladolid ya abrió con cierto éxito durante su paso por el fútbol turco.