Alfonso Díaz: «La plantilla está prácticamente cerrada»

El CEO de Negocio del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, ha confirmado este miércoles que la plantilla «está prácticamente cerrada» a expensas de concretar la salida del defensa Gio González. La venta de jugador uruguayo al Krasnodar ruso está pendiente de «cerrar temas legales sencillos», señaló Díaz, que ha añadido que no se esperan «más salidas». De todas formas, Díaz también ha matizado que el mercado de fichajes se ha ralentizado por la disputa de la Eurocopa de Alemania a principios de verano y que la tendencia de los clubes españoles en las últimas temporadas es «vender más que comprar. «Pero habrá que esperar hasta el último momento porque los clubes también están esperando a las últimas fechas del mercado para realizar posibles operaciones».

El mercado está abierto hasta el 1 de septiembre, cuando la Liga empieza para el Mallorca el próximo 18 de agosto, contra el Real Madrid en Son Moix. El directivo, tras la presentación del Trofeo Ciudad de Palma celebrada ayer en el Salón de Plenos del Ajuntament de Palma, valoró el trabajo de la dirección deportiva como «muy bueno» tras las incorporaciones del mallorquín Mateu Morey, el japonés Takuma Asano y el colombiano Johan Mojica, que estuvo a las órdenes de Jagoba Arrasate en Osasuna. Precisamente, sobre el entrenador de Berriatua, Díaz dijo: «Es como se le ve. Una persona muy sencilla, muy directa, de trato muy fácil y estamos muy contentos». Díaz quiso agradecer el trabajo realizado durante los dos últimos años por el guardameta serbio Predrag Rajkovic al Al-Ittihad de Arabia Saudí, cuyo traspaso se concretó el pasado miércoles. Tras superar la cifra de los 20.000 socios, el CEO del club bermellón se mostró satisfecho con la campaña de abonados. A día de hoy los socios se encuentran «en cifras de la pasada temporada», pero se espera superarlas «y marcar un nuevo récord».

En representación de la plantilla acudió el jugador palmesano Antonio Sánchez. «Es un trofeo que me hace mucha ilusión porque no lo he podido disputar nunca», apunto el centrocampista, quien explicó las diferencias entre el exentrenador del equipo Javier Aguirre, con su sucesor, Jagoba Arrasate. «Esta temporada vamos a ser más protagonistas en el sentido de presionar más arriba» y además destacó con una media sonrisa que «estamos trabajando muy duro».

Jagoba Arrasate se estrenará ante el Bolonia italiano en el 46º Trofeo Ciudad de Palma del sábado en el estadio Son Moix, y que no se disputa desde 2021 por las obras en el estadio y la pandemia de la Covid. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, expresó su satisfacción «por recuperar para la ciudad el Trofeo Ciudad de Palma". Al acto también acudieron Ferran Hidalgo, de Estrella Damm, quien destacó la entidad del rival del Mallorca, y el director general d’Esports del Ajuntament de Palma, David Salom.