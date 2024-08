El Real Mallorca pone en marcha los abonos NFC

El Real Mallorca se ha alineado con LaLiga para la implantación de la tecnología NFC (Near Field Communication) en los abonos de la temporada 24-25 y facilitar los accesos al estadio de Son Moix. El primer encuentro en el que estará disponible será contra el Bolonia, con motivo del Trofeu Ciutat de Palma, este sábado 10 agosto.

El club balear ya disponía las últimas temporadas de los abonos en formato digital empleando el código QR y ha informado este lunes de que a partir de ahora también se podrá utilizar de manera inalámbrica (NFC), permitiendo guardar los abonos en el monedero digital del dispositivo, ya sea en teléfonos o relojes inteligentes. Se permitirá el ingreso del abonado bermellón con solo acercar el dispositivo al icono circular de lectura inalámbrica situado en la parte superior del torno. De esta manera, se espera agilizar la entrada al estadio, con el objetivo de evitar largas colas antes de los partidos que dispute el club como local.

Los abonos NFC estarán disponibles tanto en dispositivos iOS (la aplicación Cartera de tu iPhone o Apple Watch) como Android (la aplicación Google Wallet de tu móvil Android o Smartwatch), las mismas donde la temporada pasada se encontraba el abono.

El Mallorca también recuerda que los carnets digitales seguirán contando con el código QR habitual para todos aquellos abonados cuyo dispositivo móvil, por la razón que sea, no pueda disponer del NFC, o no les funcione esta tecnología. Los aficionados con carnet físico también podrán acceder con total normalidad. El NFC, el QR y el carnet físico no serán incompatibles.

En cuanto a los abonos, el Mallorca asegura que se irán recibiendo desde este lunes, 5 de agosto, en el correo electrónico (procedente de entradas@no-reply.laliga.es) a través del cual podrán descargar el abono de la temporada 2024/25.