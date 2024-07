Alfonso Díaz aprueba los fichajes del Mallorca y define el objetivo para la próxima temporada

El CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, también ha aprovechado este miércoles su presencia ante los medios para valorar los movimientos realizados hasta el momento por la dirección deportiva durante el mercado de fichajes y recordar cuál es el objetivo real para la temporada 2024-25.

«Pablo Ortells está haciendo un excelente trabajo», destacaba. «Hemos hecho tres fichajes (Mateu Morey, Takuma Asano y la continuidad del Pichu Cuéllar, que había acabado su contrato) antes de empezar la pretemporada y hace tiempo que no estábamos en esos pasos tan adelantados para poder tener a los jugadores a disposición del míster», explicaba.

«Se han hecho tres fichajes para las necesidades más fundamentales que había y hay que ver qué ofrece el mercado», seguía relatando Alfonso Díaz. «La dirección deportiva trabaja en eso. Pablo (Ortells) y yo estamos continuamente revisando las posibilidades que hay y veremos cómo se puede acceder al mercado. Es un trabajo del día a día y ahora mismo no es una preocupación. Lo que pueda venir en un futuro, ya lo iréis viendo», subrayaba.

Cuestionado sobre la portería, donde Jagoba Arrasate dispone de hasta cuatro efectivos, Alfonso Díaz no aclaraba demasiado. «Tenemos a grandes porteros y somos uno de los mejores equipos en cuanto a guardametas de alto nivel. El mister tiene que conocerles y, a partir de ahí, Pablo tomará las decisiones que crea oportunas. Además de Rajkovic, Greif y Leo Román no me quiero olvidar de Cuéllar, que es un gran profesional, muy querido, y destaca por su liderazgo».

En cuanto a la meta del Mallorca para esta temporada 2024-25, Díaz lo tiene claro: «Queremos estar en Primera División. Es donde el club tiene que estar y es nuestro gran objetivo. Siempre somos ambiciosos, desde que llegamos, y queremos estar lo más arriba posible. Pero tenemos que ser conscientes de que hay que luchar por estar en Primera. Estamos dando pasos para ir creciendo y estar lo más arriba posible», agregaba.