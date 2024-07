El nuevo Mallorca se pone en marcha

El Real Mallorca de la temporada 2024-25 ya está en marcha. El conjunto balear estrena este lunes su último y remozado proyecto, todavía sin demasiadas caras nuevas, con el que competirá por cuarta campaña consecutiva en Primera División. Las protocolarias pruebas médicas, que se llevan a cabo desde primera hora de la mañana en la Clínica Juaneda de Palma, marcan el inicio de la pretemporada para una plantilla de la que asume el mando la que ha sido la gran estrella del verano hasta el momento, el entrenador Jagoba Arrasate.

Arrasate toma el relevo de Javier Aguirre y descorcha oficialmente un ciclo de tres temporadas con el Mallorca en el que intentará sostener al equipo entre los grandes y hacerlo crecer dentro de sus posibilidades. El técnico vasco, que hasta este miércoles no dirigirá su primer entrenamiento en Son Bibiloni, sí que ha podido ir conociendo ya a los futbolistas que tendrá a sus órdenes durante los próximos meses. Un bloque muy similar al que acabó a finales de mayo la temporada anterior del que hasta el momento se han caído cuatro futbolistas y han llegado dos. No continúan Jaume Costa, Nacho Vidal, Nemanja Radonjic ni Matija Nastasic y se incorporan el lateral derecho mallorquín Mateu Morey (Borussia Dortmund) y el extremo japonés Takuma Asano (Bochum), que llegan libres a la entidad. En cualquier caso, no todos ellos empezarán a trabajar estos días. Jugadores como Predrag Rajkovic, que participó en la Eurocopa con Serbia, Leo Román, que disputó el playoff de ascenso con el Real Oviedo, o Cyle Larin, que está en la Copa América con Canadá, se sumarán al grupo durante las próximas semanas.

Una vez que concluyan las diferentes pruebas médicas que se realizarán estos días en distintas tandas, empezarán las sesiones de trabajo, primero en la ciudad deportiva y a partir del próximo día 20 en Inglaterra, ya que el grupo se desplazará a Birmingham para participar en un stage en el que se disputarán los primeros amistosos del verano. El Mallorca se ejercitará en el Aston Villa FC Training Ground, Bodymoor Heath, el centro de entrenamiento del equipo de la Premier League, hasta el 27 de julio.

El conjunto bermellón tiene programados hasta siete partidos de aquí al inicio del campeonato del próximo 18 de agosto contra el Real Madrid en Son Moix. Se estrenará contra el Crewe Alexandra FC, el día 21 y en una sede todavía por confirmar, para medirse después al Barnsley FC, el día 26 en el Loughborough University Stadium, y luego al West Bromwich Albion, el día 27 en el WBA Training Centre).

De regreso a España, el cuarto ensayo tendrá lugar el 31 de julio frente al Poblense en el Nou Camp de Sa Pobla, con motivo del Trofeu de s'Agricultura. El 3 de agosto, el equipo jugará dos partidos en un mismo día. Primero contra el Burgos en El Plantío y unas horas después frente al Mirandés en Anduva. La agenda se cerrará en Son Moix el 10 de agosto, durante el Trofeu Ciutat de Palma que traerá a la Isla al Bolonia de la Seria A italiana.

Entre entrenamientos y partidos de preparación la plantilla del Mallorca seguirá cobrando forma, ya que todavía se encuentra en las fase inicial de una reforma que se prolongará hasta finales del mes que viene. A excepción de la última semana, está siendo un verano relativamente tranquilo en el mercado, aunque todavía restan muchos movimientos por realizar. El equipo precisa de refuerzos en varias zonas del campo y hay salidas previstas.