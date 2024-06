Empieza la era Jagoba Arrasate en Mallorca. El entrenador vasco aterrizó en la tarde del lunes en el aeropuerto de Son Sant Joan con una sonrisa en la cara e irradiando felicidad por empezar una «etapa ilusionante en la isla». El de Berriatúa (Vizcaya) llegó acompañado de Pablo Ortells, director deportivo del Real Mallorca, que regresó con él y con el equipo filial -jugó el domingo en Asturias el partido de ida de la final de ascenso a Segunda RFEF- desde Bilbao. Ortells ha apostado fuerte por el técnico vasco, que deja Osasuna después de seis temporadas exitosas y que firmará un contrato con la entidad balear para las tres próximas campañas.

La agenda de Arrasate será intensa durante los primeros días. A las 12.00 horas de este martes tendrá lugar el acto de presentación oficial una semana después de cristalizarse el acuerdo. En Son Sant Joan optó por la prudencia ante los medios de comunicación allí congregados y se mostró parco en palabras, aunque en todo momento mostró su «felicidad y ganas de trabajar» con los jugadores que tendrá a disposición en la pretemporada que todavía no tiene fecha de inicio, aunque será entre el 7 y el 9 del próximo mes de julio, aproximadamente. El ex entrenador de Osasuna no quiso dar muchas explicaciones entre el gentío que circulaba en el aeropuerto y pospuso sus declaraciones a la rueda de prensa pública fijada para hoy.

Tras finalizar el contrato de Javier Aguirre, que ha cumplido con los objetivos trazados en las dos temporadas y algo más que ha dirigido al Mallorca aunque el club optó por no proponerle una oferta de renovación, Arrasate es una apuesta de la dirección deportiva y que llega avalado con los grandes resultados que ha conseguido en Osasuna, de donde ha salido a hombros y vitoreado en su último partido en El Sadar ante en Villarreal.

Arrasate ya estuvo en la isla tras finalizar la temporada con el conjunto navarrro. Durante su estancia en la isla estuvo de vacaciones, pero ya se daba por hecho el fichaje del técnico vasco. En ese momento, optó por ser discreto y se apoyó en el silencio. Sin embargo, el secretismo se terminó el pasado día 10, cuando el Real Mallorca oficializó lo que era un secreto a voces.

El nuevo técnico del Mallorca tenía un abanico de ofertas tras finalizar su exitosa etapa como rojillo en la que destacan una final de Copa del Rey, una clasificación europea y el ascenso a Primera División. En sus cinco años en la máxima categoría con Osasuna no ha bajado nunca la barrera de la 11ª posición en La Liga, lo que le avala con un cartel inmejorable en la clase media del campeonato.

Así empieza la etapa de Jagoba Arrasate en el Real Mallorca con «la ilusión de empezar un nuevo proyecto y dejar un legado en el club», según subrayó en su vídeo de presentación.