Raíllo y Abdón pasan revista

Antonio Raíllo, capitán del Real Mallorca, se refirió a la transición del club balear desde su llegada y aseguró que desde el descenso a Segunda B se convirtieron «en una familia» e «iban todos a una». Abdón Prats y Raíllo concedieron una entrevista a EFE durante una visita institucional a Japón junto al CEO de Negocios del club, Alfonso Díaz, donde hablaron sobre esta última temporada histórica del club y el camino que han atravesado.

El defensa cordobés habló sobre su llegada al club en la temporada 16/17: «Esa temporada había un equipo para subir a Primera división de jugadores de mucha entidad, que habían jugado en Primera o venían de jugar en Primera, como era mi caso también y que al final acaba mal, fracasa y acaba bajando a 2B».

«En el entorno había mucha toxicidad, cosas que se filtraron a la prensa y que no se hablaban de frente», comentó Raíllo, que aseguró que esa temporada fue un punto de inflexión para el club. «Bajamos a 2B y se limpió el equipo. Empezamos una unión muy grande tanto de jugadores dentro del vestuario, como jugadores con directiva y la directiva con la afición (...) Al final tocas fondo y a partir de ahí todo sube», añadió el jugador que piensa que esta es la identidad que sigue fortaleciendo al equipo balear.

Raíllo aseguró que su compañero de equipo merece levantar un título junto a su afición: «Es una persona muy querida en Mallorca, es su casa que también considero la mía».

También comentó que muchas veces se asocia levantar un trofeo con el primer capitán pero, según el defensa cordobés, «existen muchas más cosas que esa jerarquía».

Sobre el viaje a Japón que incluyó encuentros con aficionados nipones y actos con el equipo de la segunda división nipona Shimizu S-Pulse, con el que colabora el club balear, Prats habló sobre el atractivo del RCD Mallorca para el público japonés.

«Mallorca es un club y una isla que siempre atrae a los extranjeros. Yo creo que al final, les tratamos bien y creo que tanto los japoneses como nosotros cuando ellos vienen y nosotros venimos, estamos muy a gusto, la verdad es que son gente muy amable, muy agradable y bueno, como bien sabéis, nos tratan muy bien», afirmó.

El delantero e ídolo de la afición local se pronunció sobre cómo vivió el vestuario el camino hasta la final de la Copa del Rey, una cita histórica para el equipo que desde 2003 no había alcanzado, y también habló sobre su pasado siempre vinculado al club.

«Para el mallorquinismo, la Copa del Rey es siempre algo muy especial y nosotros lo hemos vivido con total naturalidad. Yo creo que estábamos mentalizados pensando eliminatoria tras eliminatoria que podíamos llegar a La Cartuja y a Sevilla el 6 de abril y mira, así fue», aseguró Prats.

«Fue una etapa y unos momentos muy bonitos pero lo vivimos con mucha tranquilidad, con un poso que al final nosotros estamos acostumbrados a vivir desde que descendimos a 2B y lo hemos llevado de maravilla, hemos disfrutado muchísimo», mencionó el atacante.

En cuanto a su unión con el club desde pequeño comentó: «Es un sueño poder estar viviendo todas estas temporadas con el equipo de tu vida, es algo que me quedará para toda la vida». «Para mí ponerme esta camiseta y poder dar alegrías a la afición junto a mis compañeros es un orgullo», confesó.

Raíllo dijo también que con la llegada de Arrasate se apuesta por «una línea continuista». «Creo que con el nuevo entrenador va a seguir un poco una línea continuista. Con Aguirre el objetivo era la salvación, estabilizar el equipo y ahora viene Arrasate y el estilo es un poco parecido», aseguró Raíllo, que además agradeció al antiguo técnico todos los objetivos conseguidos y el crecimiento futbolístico de muchos de sus compañeros.

«Tenemos el ejemplo de Osasuna, era un juego directo y algo combinativo con presión adelantada, jugaban a partir de la segunda jugada y hacían muchos centros al área», comentó el defensa cordobés sobre el posible sistema de juego para la próxima temporada, estilo que asegura que «potenciará» a los delanteros del equipo como Prats, Muriqi o Larin. «Quizás cambiemos la línea de cinco por una de cuatro pero, al final, esa es una decisión del entrenador y no me quiero adelantar a algo que no sabemos», añadió entre risas Raíllo.

El delantero balear e ídolo de la afición local se pronunció por su parte sobre cómo afronta el vestuario la próxima participación en la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudí, torneo que el equipo no había jugado desde hace veinte años en la temporada 2003-04.

«Yo creo que nos tenemos que centrar en La Liga, es lo que nos da de comer día a día pero, sí que es verdad, que tienes esa ilusión, esas ganas de ir ahí y estar dónde sea, esperamos hacer un torneo digno y estar cerca de levantar el título», señaló.

«Al final es un título en juego, una experiencia que como jugador, muchas ocasiones solo lo ves por la tele y ahora la podemos vivir y aprovechar», añadió Prats, que bromeó con no recordar este torneo hasta su llegada a Japón.

En cuanto a las metas que se marcan para la nueva temporada, el central cordobés afirmó que el objetivo principal «es el mismo, la salvación». «A partir de ahí, es crecer y sabemos que la liga española con el tema de los derechos de televisión, hay mucha distancia entre los primeros y los de más abajo», señaló Raíllo.

«Esos escalones son muy grandes y hay que intentar solventar quedando lo más arriba posible temporada tras temporada», aseguró. El defensa sueña con un futuro en el que el club pudiera encadenar «6, 7 u 8 temporadas quedando entre los diez primeros de la liga», lo que les permitiría dar el paso definitivo para alcanzar Europa.