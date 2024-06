El Mallorca vive un cambio de ciclo. La llegada de Jagoba Arraste abrirá un abanico de sistemas y exigencias que tiene en su manual de trabajo. El entrenador de Berriatua es, además de un técnico metódico y con una exigencia constante en el día a día, una persona cercana con el jugador y que no se ata a un sistema. La versatilidad a la hora de escoger un esquema es una de sus señas de identidad en Osasuna, Real Sociedad y Numancia. Sus tres banquillos profesionales anteriores al Real Mallorca.

Ante su llegada al banquillo bermellón, Manix Mandiola, antiguo entrenador del ATB y del propio Jagoba en el Eibar B. «Desde que lo entrené con 18 años se le veía que iba a ser entrenador. Lo tuve cinco años de jugar y era mi prolongación en el césped. Con esa edad alucinaba con su capacidad de liderazgo dentro del verde y en el vestuario. No me sorprende para nada su éxito», explica el preparador eibarrés.

La relación entre ambos se extendió en el tiempo. De hecho, Arrasate le visitó en varias ocasiones cuando Mandiola entrenaba al Atlètic Baleares. Su actitud cercana y afable son sus señas más características fuera del terreno de juego. «La gente de Mallorca se va a encontrar una gran persona. Es muy amigable y agradable. Jagoba es una persona muy normal y que nunca va a poner una mala cara», confiesa. A su vez, avisa de la exigencia que tiene con los jugadores. «Es muy trabajador y recto a la hora de los entrenamientos y en el día de partido. Eso sí, sabe transmitir el mensaje de manera muy suave», detalla. Si abrimos el libro de estilo de Arrasate destaca su predilección sobre el 4-3-3 y el fútbol por fuera. El vizcaíno es un hijo del fútbol vasco y como tal, vislumbra el fútbol con extremos y transiciones rápidas. Exactamente de lo que carece actualmente la plantilla del Real Mallorca. Sin embargo, se adapta a muchas circunstancias del juego, del rival y de las propias piezas que posee el equipo. «Jagoba sabe adaptarse a las necesidades que tiene la plantilla. No se casa con ningún sistema y es muy versátil en ese sentido», comenta Mandiola. A su vez, Dani Nieto, canterano del Real Mallorca que coincidió con Arrasate en su etapa en el Numancia sigue la misma línea con respecto a Manix. El actual futbolista de Unionistas de Salamanca estuvo una temporada y media a las órdenes del nuevo preparador bermellón y tan solo tiene elogios para él. «Fue una etapa muy bonita. Es muy cercano, disfruté de trabajar con él y tuvimos la recompensa de disputar un playoff después de muchos años en Segunda División», recuerda. Aquella temporada, los de Soria crearon un fortín en Los Pajaritos con 15 victorias en 21 partidos que les catapultaron hasta la final de la promoción para ascender a Primera División. Nieto tuvo un papel relevante en esa temporada. «Es una persona sencilla, humilde, hace los entrenamientos bastante amenos y trabaja muchísimo el día a día. No se le escapa un solo detalle», insiste. En los 18 meses que estuvo Nieto trabajando con Arrasate, descubrió que no tenía un sistema fijo en sus esquemas. «Cambiaba mucho. Estudiaba al rival y se adaptada a las debilidades y virtudes de cada equipo contra que el jugábamos», recuerda. Sin embargo, lo que más le gustó era su trato humano con la plantilla. «Es muy humilde y trabajador. No para y al final los resultados están ahí. Desde que salió del Numancia siempre ha rendido. En Osasuna ha sacado matrícula de honor y en la Real Sociedad también trabajó muy bien», recapitula el ex del Atlètic Baleares. En clave Mallorca, Nieto no tiene dudas de que conseguirá los objetivos que se proponga la entidad. «Como ya he dicho, siempre ha conseguido resultados y en Son Moix no será la expeción», augura sobre el futuro que le depara al club con Jagoba Arrasate como director de orquesta.