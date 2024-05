Raíllo y Maffeo: Operación salida

Antonio Raíllo y Pablo Maffeo pueden ser los primeros jugadores en abandonar el Real Mallorca en las próximas semanas. Ambos dan por finalizado su ciclo en el Mallorca y tienen ofertas a la vista para poder cumplir sus deseos de cambiar de aires con vistas a la próxima temporada.

El central cordobés es pretendido por el Real Betis mientras que el destino del lateral puede estar en Portugal, concretamente en el Oporto. En su caso, Pablo ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que puede que su ciclo en la Isla esté terminando y que si todas las partes están interesadas, hay que buscar una salida mientras que en el caso de Raíllo, este verano sí que parece ya el definitivo después de varios intentos en mercados anteriores de cambiar de aires y no conseguirlo. Pero el club en estos momentos sí parece dispuesto a escuchar ofertas y a acometer un cambio de ciclo no solo en el banquillo, también en el vestuario y lo que años anteriores era inviable, ahora no lo es. Sin embargo, ambos jugadores tienen contrato en vigor y el Mallorca no dejará que se marchen gratis y pondrá precio a los dos futbolistas.

En ambos casos son futbolistas con contrato hasta 2026 y pueden ser los primeros en dejar dinero en caja para poder invertir en la adquisición de nuevos futbolistas. El año pasado Raíllo renovó su contrato tras un periodo de incertidumbre tras recibir una oferta del Cagliari, que llegó a ofrecer tres millones por él.

Finalmente no hubo acuerdo y todo acabó con la renovación del futbolista, que llegó a la Isla la temporada 2016/2017 para incorporarse al equipo que había descendido a Segunda División B. Desde entonces ha sumado ocho temporadas vistiendo de rojo y siendo el capitán y el líder indiscutible en el terreno de juego y en el vestuario. Ahora todo hace indicar que su etapa como bermellón toca a su fin y que es el elegido para sustituir al central marroquí Chadi Riad, cuyo destino es el Crystal Palace inglés.

En el caso de Maffeo, el curso pasado estuvo sobre la mesa la posibilidad de recalar en el Sevilla, pero finalmente la operación no se concretó y el jugador continuó una temporada más en el Mallorca. La última que lo hizo fue esta semana, durante una intervención en Jijantes. «El club ya sabe lo que pienso y yo sé lo que piensa el club. Cuando llegue el mes de julio y empiecen los movimientos ya veremos lo que pasa», le contaba en un ambiente distendido al periodista Gerard Romero. Semanas antes, en IB3 Ràdio declaró estar «tranquilo porque si me quedo, estoy genial, y si me voy, será porque es algo mucho mejor, pero no tengo ansiedad ni nada por salir, pero si llega algo pues, obviamente se mirará y me tocará salir», dijo.