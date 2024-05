El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, se ha emocionado en el acto de despedida organizado por el club. Ante la presencia de los medios de comunicación y en una intervención sin preguntas, el entrenador ha dicho: «Es algo atípico para mí, me he ido sin hacer ruido de todos los equipos. Queda el trabajo, las amistades, siento el calor de la afición, el respeto de ustedes, de todos los que están, ha sido una relación buena de respeto con comunicación frontal y esto es agradable. No me quiero romper voy a aguantar, pero gracias a todos, somos amigos para siempre». Dio un par de abrazos más y se marchó.

Por su parte Pablo Ortells ha manifestado que Javier Aguirre «deja la huella en el club y estará siempre presente en nuestros corazones. Habéis demostrado todo ser grandes profesionales en el día a día y mejores personas. Estoy muy orgullos de haber contactado con vosotros en du día. Llegasteis en un momento complicado para el club y habéis conseguido grandes cosas. La final de copa y sobre todo ayudado al crecimiento y a la estabilidad del club en Primera. Esta será vuestra casa», manifestó. Por su parte, Alfonso Diaz, CEO de negocio del Mallorca, indicó que «os damos las gracias de corazón por vuestro trabajo y vuestra implicación. Habéis demostrado vuestra profesionalidad. Hemos sufrido mucho y nos hemos divertido también y dejáis un legado que va a permanecer aquí. Dejáis huella en este club y nos habéis ayudado a crecer mucho», apuntó en el acto que supone la despedida del técnico mexicano antes del último encuentro de liga ante el Getafe.