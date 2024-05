Aguirre: «Hay que estar muy intensos, muy concentrados y no cometer errores ante Osasuna».

Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, ha manifestado en la rueda de prensa que la sanción de Muriqi afecta a sus planes, pero sobre todo indicó que hay un jugador «tocado», pero no desveló su nombre. «No hay más bajas que Valjent y Muriqi, pero vamos a llevar a dos jugadores, uno del filial y otro del juvenil, dos delanteros centros, Mascaró que metió catorce goles y el otro chico que fue bicampeón de Copa y Liga, Alex Woiski», desveló el técnico. Sobre la baja de Muriqi, indicó. «Estaba retomando su forma física y venía bien y vio una tarjeta. Tenemos Abdón y Larin vamos a ver si van juntos o juega uno de los dos. Es una baja sensible».

Si prefería jugar antes o después del Cádiz, que se mide el miércoles al Sevilla, el entrenador indicó que lo importante es sacar adelante el partido del Mallorca. «De nada sirve jugar antes o después del Cádiz si no haces lo tuyo. No puedes estar en el sofá rezando si tú no haces lo tuyo, esta es mi filosofía y es así. Yo hago lo mío y seguiremos una semana más. No es agradable estar dependiendo de los demás ya tengo sufrimiento suficiente con lo mío» , manifestó el entrenador mexicano.

Respecto a la situación del equipo, el técnico indicó: «Llevábamos 54 días sin ganar y eso es duro, se nota en el ambiente interno, el externo no lo puedo controlar, pero dentro veías las caras largas, no los veías tan bromistas como otras veces y vas cargando esa losa. El equipo se liberó, el estado de ánimo me refiero, futbolísticamente hemos competido casi siempre, pero anímicamente el equipo se dio un respiro, pero no por mucho, hoy hay también tensión, hay partido y hay que jugar. Nos quedan tres partidos y nuestra obligación es ganar los tres que restan», manifestó el entrenador del Mallorca.

«Dependemos de nosotros, es verdad, si ganamos la diferencia de goles es muy importante y es poco probable que en dos partidos se neutralice la diferencia, dependemos de nosotros y haré énfasis en ello porque son noventa minutos y cerramos el objetivo», recordó el entrenador mexicano.

Sobre el rival, destacó su gran capacidad de lucha. «Pamplona es una plaza muy complicada, estuve cuatro años en ese club y la filosofía de correr y trabajar es inherente a la gente de ahí y ellos aprendieron de los anteriores y siguen así. Hay que estar muy intensos y muy concentrados y no cometer errores». «Una vez que no llegas a Europa y tienes la permanencia entras en una especie de limbo donde no te da para más la cabeza pese a que intentas tirar. Puedo entender esta racha de no victorias de Osasuna porque llega un momento donde no vas ni para atrás ni para adelante, pero son profesionales, es el equipo reconocible de toda la vida. Juegan muy bien al fútbol y van a competir muy bien, es anecdótico lo de estar cinco partidos sin ganar»

Sobre el estado físico de Pablo Maffeo, el entrenador indicó que está para jugar, pero tal vez no llega al cien por cien. «Sobre Maffeo me encantaría decir que está al cien por cien, pero no es así, tal vez ala 95, 96, eso lo sabe él, Pablo depende mucho del estado físico, que va de la mano con el anímico. Es un jugador que cuando no está bien físicamente la cabeza le puede jugar una mala pasada, pero puede jugar. Al final es un buen problema tener a Gio, Nacho y Pablo y el problema es no tener a ninguno, no a los tres».

Cuando se resuelva la permanencia, el reto es quedar lo más arriba posible porque económicamente es bueno para el club. «Cuando mejor podamos ganar unos sitios sería bueno más allá de que el club le da unos incentivos en el lugar que queda y no es lo mismo quedar noveno que decimocuarto».

El técnico tuvo también muy buenas palabras para Arrasate, técnico de Osasuna, y cuyo nombre se ha ligado al banquillo del Mallorca para la próxima temporada. «Arrasate merece todos mis respetos, chapó porque desde que ascendió al equipo no ha parado de hacerlo mejor, es un equipo que cada temporada juega mejor, nunca da la nota, es un hombre de perfil bajo, formador, salen un montón de canteranos y merece todos mis respetos y si es candidato sería bienvenido porque es muy buen entrenador. Ayuda a crecer al equipo».