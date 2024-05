García Pimienta, otro candidato para sustituir a Javier Aguirre

Uno de los grandes foco de atención del Real Mallorca-Las Palmas que se juega este sábado estará en la zona de los banquillos. El futuro de Javier Aguirre en Son Moix está cada día más nublado y uno de los nombres que más peso está ganando para dirigir al conjunto bermellón en el caso de que el mexicano no siga es el de Javier García Pimienta, el entrenador que estará el sábado dentro del área técnica visitante.

García Pimienta amplió hace unos meses su relación con Las Palmas hasta el año 2025 aunque no ha sido muy contundente con respecto a su continuidad a partir del 30 de junio y ha dejado abierta la puerta de salida. Como él mismo ha reconocido, en su contrato con el club canario se contempla la posibilidad de cualquiera de las dos partes pueda quedar liberada del acuerdo una vez que finalice la campaña.

El nombre del entrenador catalán, con un gran cartel gracias a su trabajo en el filial del Barça y en Gran Canaria, no es el único relacionado últimamente con el Mallorca. Otro es el de Jagoba Arrasate. El preparador vasco cierra un ciclo de seis temporadas a los mandos de Osasuna (el siguiente equipo al que se medirán los bermellones tras Las Palmas) y también ha sonado con fuerza para sustituir a Javier Aguirre, con el que el Mallorca todavía no ha hablado de una posible renovación, tal y como han dejado claro tanto el mexicano como la dirección deportiva del club balear. Ambos lo han aplazado todo hasta que se firmen los papeles de la permanencia, pero no parece que haya una solución a la vista que garantice la continuidad. En ese contexto desconcertante, presente y futuro del club podrían darse este sábado la mano en Son Moix.