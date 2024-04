Javier Aguirre, sobre el partido contra el Cádiz: «Ni podemos ni debemos especular con el empate»

A pocas horas de jugar una final por la permanencia, Javier Aguirre lo tiene claro. El entrenador del Real Mallorca, que reconoce que la última derrota contra el Sevilla hizo mucho daño, afirma que su equipo saldrá a por los tres puntos este domingo contra el Cádiz a pesar de que el empate sería un buen resultado. El mexicano es consciente de que una victoria llevaría a su equipo en tierra firme y hundiría del todo al herido conjunto amarillo. «El mensaje es el mismo de todos los partidos. Nuestra intención primaria es ganar», aseguraba este sábado en Son Bibiloni.

«No podemos especular, no debemos hacerlo porque no siempre resulta bien», admitía Aguirre cuando se le planteaba la posibilidad de salir a amarrar un punto que lo dejaría todo como está quedando solo cinco jornadas por delante. «Si sales a empatar un partido, generalmente pierdes. No funciona. Si el partido se da, ya es otra cosa, pero de inicio no podemos calcular empates aunque nos beneficien», argumentaba.

Aguirre tampoco oculta que otra caída podría ser fatal. «Me cuesta hablar de supuestos, pero los números son datos. Si no somos capaces de sumar y el rival lo hace, nos metemos en una zona más peligrosa. Vamos con la intención de sumar y hacer un buen partido. Se acaba la Liga y no estamos salvados, pero faltan partidos y puntos para mantener al equipo un año más en la categoría», destacaba antes de confesar que perder el pasado lunes hirió la moral de la plantilla.

«La de Sevilla fue una derrota muy, muy, muy dolorosa porque habíamos hecho una primera parte espectacular y pierdes cuando tenías ls posibilidad de irte ganando al medio tiempo», explicaba Aguirre. «Ahora ya estamos recuperados. Fue un palo duro. Se nos presenta una segunda oportunidad magnífica».

El técnico del Mallorca espera un rival duro y un entorno complicado. «Ellos en su campo y con su gente compiten muy bien. Son fuertes en el juego aéreo, llegan mucho por fuera, ocupan muy bien el área, ganan segundas jugadas… Saben a lo que juegan. Debemos neutralizarlos y que no nos afecte el medio ambiente. Hay que jugar con personalidad, no te puedes achantar», apuntaba el Vasco, que para el partido en Cádiz tiene la única baja de Copete. El defensa andaluz, además de estar sancionado por acumulación de amonestaciones, arrastra molestias en el tobillo.