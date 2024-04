El laberinto de Javier Aguirre

Un año más la renovación de Javier Aguirre sigue en el aire pendiente de que se confirme la permanencia en la máxima categoría. Sin embargo, más allá de aspectos formales, lo cierto es que a día de hoy la continuidad del entrenador no parece tan clara como podía serlo el curso pasado. El propio entrenador, con sus declaraciones, no ayuda a dilucidar si seguirá o no y una campaña más se acerca el final de temporada sin saber qué técnico dirigirá la equipo la próxima campaña.

A día de hoy, según ha podido saber este periódico, las propuestas que llegan desde el extranjero son muy tentadoras y el entrenador es consciente de que también se acercan sus últimos años en el banquillo y por ahí su continuidad es más que dudosa. Sin embargo, el Mallorca todavía no lo da por perdido ni mucho menos entre otras cosas porque Andy Kohlberg es partidario de su continuidad a la espera de la conclusión final de Pablo Ortells. Lo que parece claro es que el agente del entrenador pondrá sobre el tapete las ofertas que por el técnico han llegado y económicamente será muy difícil que el Mallorca pueda igualarlas. Al menos dos del fútbol asiático son altamente atractivas y por ahí el Mallorca puede estar en clara desventaja. La reflexión del club pasa también por definir si ha terminado o no el ciclo del mexicano. Este curso ha conseguido el subcampeonato de Copa y está en camino de certificar su tercera salvación. Por objetivos no hay discusión alguna porque el preparador junto a Toni Amor los han cumplido con creces e incluso superado con la disputa del choque en La Cartuja. A nivel de objetivos han cubierto el camino, ahora resta conocer si de cara al futuro los objetivos siguen siendo la permanencia o tanto los técnicos como el club tratan de dar un paso adelante y buscar nuevas metas. El discurso de Aguirre es no avanzar al menos públicamente hasta que la permanencia esté cerrada y el club también se mantiene en esta línea. La salvación puede estar cerca dependiendo de los próximos dos partidos o muy lejos y tener que esperar hasta bien entrado el final de curso. Deportivamente ahora tocan dos partidos fuera de Son Moix ante Sevilla y Cádiz donde puntuar es clave para poder tomar algo más de aire y afrontar con calma el mes de mayo.