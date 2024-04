El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, lamentaba la derrota sufrida este sábado por su equipo ante el Real Madrid en Son Moix. «Nos ha faltado frescura y calidad también. Tienes que hacer las cosas muy bien y no hemos tenido ese puntito de calidad. Salimos bien, pero el Madrid de una manera u otra te gana, ya se ve que está muy lejos del segundo. Dentro de todo, nos vamos tristes por la derrota porque no nos gusta perder en casa, pero dimos la cara», valoraba el mexicano.

El técnico bermellón recordaba que «sostener al Madrid noventa minutos es demasiado» y señalaba a la segunda mitad del encuentro, donde todo iba a romperse. «Hay que salir más rápido», destacaba sobre la jugada del gol de Tchouameni que decidiría el duelo. Los dos pivotes salen un pelín tarde y tuvimos mala fortuna. Pudo ser ese gol u otro, porque en el global fueron mejores. Tienen muchos recursos, mucho carácter, muchas individualidades. Le sacan 11 puntos al segundo, con eso está dicho todo. Cuando Tchouameni vio la quinta amarilla ya sabia que iba a jugar y que lo haría de pivote. El gol cayó así igual que podía haber caído de otra manera. Ahora ya pensar en el Sevilla», apuntaba el Vasco.

En cuanto a la falta de gol de sus atacantes, Javier Aguirre cree que no queda otra que seguir trabajando. «Somos un equipo que juega mejor con la pelota que el año pasado, pero no hay manera de meter goles. Es culpa mía, ojo. No le puedo pedir más a los jugadores. Estoy orgulloso de la imagen que dieron hoy. Con nuestras limitaciones, somos reconocibles y es hasta normal que el Madrid te gane. No fue nada escandaloso», alegaba el entrenador del conjunto balear.