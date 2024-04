La Real Federación Española de Fútbol ha publicado este domingo un curioso vídeo de seguimiento a José Luis Munuera Montero, colegiado de la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Real Mallorca, en el que se pueden escuchar las conversaciones del árbitro andaluz con los jugadores de los dos equipos, sus asistentes y el VAR.

En el video, se aprecia la visión particular de Munuera Montero sobre de una de las jugadas claves de la final como el gol que marca Oihan Sancet al principio del segundo tiempo para empatar el encuentro. Aunque algunos jugadores del Mallorca reclamaban una falta previa, el árbitro lo tiene claro: «Nada. Antonio pisa el balón y se cae, no hay nada», le dice al capitán bermellón, Antonio Raíllo. «Nunca hay falta, pisa el balón. Lo que tú dices: se tropieza, cae, no pasa nada. No hay falta. Todo correcto. Gol confirmado», le confirman desde el VAR.

«Hay que jugar piensa al revés», le explica después Munuera a a Javier Aguirre. «Tenemos que gestionar las pérdidas de tiempo».

«Aunque la paras, aguanta porque te puedes adelantar, lo tiene que comprobar el VAR», le dice Munuera Montero a Agirrezabala, portero del Athletic en plena tanda de penaltis. «Si hay paradinha, amarilla y pierde el tiro. Si marca, chicos, nos vamos», le apunta el árbitro a sus asistentes antes del lanzamiento definitivo de Álex Berenguer que le acabaría dando la Copa del Rey al Athletic.