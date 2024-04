Andy Kohlberg: «Los jugadores lo han dado todo»

El presidente del Real Mallorca, Andy Kohlberg, destacó el orgullo que siente hacia el trabajo de los jugadores de su club, que perdieron la final en la tanda de penaltis contra el Athletic. El norteamericano tuvo palabras de felicitación para el rival y de elogio para Ernesto Valverde, uniéndose al sentir de plantilla y cuerpo técnico al agradecer «a los miles de seguidores que han venido hasta Sevilla. Se pueden sentir muy orgullosos del club y de sus jugadores», dijo a IB3 TV.

Y pasa página, pensando en la Liga y el partido ante el Real Madrid, pero también en la opción de pelear por otro título, en la Supercopa de España «en Arabia Saudí, será otra oportunidad», afirmaba. «Estoy muy orgulloso del equipo, pero también en la Isla pueden estarlo porque lo han dado todo en la final»

Por su parte Martin Valjent dijo que a se va a casa «muy triste, pero muy emocionado por vivir todo lo que he vivido con nuestra gente. Lo que prometimos a nuestra gente es que no fallaríamos en el esfuerzo y en darlo todo. Para muchos ha sido el partido del año y de nuestra vida y queríamos ganar la Copa, estuvimos muy cerca y no cayó de nuestro lado. Es difícil aceptarlo ahora, pero algún día lo veremos con otros ojos y lo importante es que el club ha dado un paso adelante y el mallorquinismo es un poco más fuerte», manifestó. «Estoy cansado y emotivamente muy dolido, pero somos un grupo fantástico y nos vamos a levantar y ahora hay que pensar ahora ya en la Liga».