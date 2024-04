La gran final de la Copa del Rey ya está aquí. El día más esperado por la afición del Real Mallorca ha llegado y lo afrontan con ganas y, sobre todo, con mucha ilusión. Ultima Hora ha viajado hasta Sevilla con un grupo de aficionados para contar cómo van a vivir este acontecimiento tan especial para el mallorquinismo.



Hemos llegado al aeropuerto de Palma sobre las 4.30 h. Lo primero que hacemos es dirigirnos hasta los controles de seguridad. Por suerte, no hay ni rastro de las tan temidas colas de espera que volvieron a aparecer durante este viernes, en plena ‘Operación Cartuja’, que provocaron algún problema entre varios viajeros.



Una vez pasamos el control sin ningún contratiempo, nos hemos dirigido hasta la puerta de embarque D96 del vuelo chárter de AirEuropa con destino Sevilla. Y como no podía ser de otra forma, el aeropuerto se ha teñido de rojo. En cada puerta, hemos podido ver que los mallorquinistas han inundado la zona con sus camisetas rojas, sus bufandas y banderas.

La afición hace cola en la puerta de embarque.

Al llegar al embarque, son pocos aun los aficionados que están esperando para subir al avión. Poco a poco, con el paso de los minutos, se van acumulando en la puerta, esperando ansiosos para llegar a Sevilla. Algunos hablan de los planes que quieren hacer al llegar a tierras andaluzas. «No sé qué haremos hasta que abra la Fan Zone», se ha preguntado uno de los seguidores del Mallorca, a lo que varios no han podido evitar soltar alguna carcajada.



Algunos llegan ya con ganas de fiesta, de realizar varios cánticos como «illa illa illa, nos vamos a Sevilla». Éstos intentan que el grito sea unánime, pero de momento no hay suerte. El cansancio parece ganar entre los seguidores. Dentro del avión, el ambiente ha sido el mismo. Algunos tímidos intentos de iniciar la fiesta, pero el sueño ha vencido. Sin embargo, a buen seguro que en Sevilla no habrá silencio alguno por parte de los mallorquinistas.



Una vez hemos aterrizado, nos hemos dirigido hasta el bus que nos ha dejado en la Fan Zone, justo al lado de La Cartuja, el estadio donde el Mallorca buscará hacer historia ganando su segunda Copa del Rey.