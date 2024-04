El central belga no pierde la sonrisa pese a que ha ido desapareciendo del once a medida que se empinaba la carretera. Aun así, suma 332 minutos de acción en la Copa durante su primera temporada como bermellón. Fue titular en las primeras confrontaciones y ayudó a que al equipo no le temblaran las piernas en los cruces ante Boiro, Valle de Egüés, Burgos y Tenerife. Asume su rol secundario.