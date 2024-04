Las cábalas de Javier Aguirre

A solo dos días para que se juegue el partido de la temporada, Javier Aguirre dispone de un montón de ingredientes encima de la mesa para poder cocinar el mejor plato posible en la final de la Copa del Rey de Sevilla. Pendiente solo del estado de Omar Mascarell, el mexicano tiene mucho donde elegir para sorprender al Athletic. Un rival al que ni siquiera ha podido arañar en las dos ocasiones que se han cruzado esta temporada.

Aguirre se enfrenta a uno de los encuentros más destacados de su extensa carrera y lo hace en un buen momento. El Real Mallorca no termina de alejarse lo suficiente de la amenaza del descenso, pero su juego se ha ido endureciendo con el paso de las jornadas y, por momentos, el equipo se parece mucho al que resplandecía la temporada pasada.

Lo único claro a falta de las últimas sesiones de entrenamiento —hoy el equipo trabaja a puerta abierta en sus instalaciones y mañana por la tarde lo hará sobre la hierba de La Cartuja— es que Dominik Greif estará bajo el larguero celebrando su cumpleaños con el candado en la mano. El eslovaco, que fue ganando altura en Mestalla, ha sido uno de los héroes del camino hasta la final y está más motivado que nunca.

Otros dos jugadores que parecen fijos a raíz de las últimas maniobras del técnico son Antonio Raíllo y Dani Rodríguez. Capitanes y pesos pesados del vestuario, el Vasco ha gestionado con mucho tacto su estado físico y la gasolina con la que cuentan para que estén a punto en la final. La semana pasada dosificó sus esfuerzos y los apartó del once en el partido contra el Valencia, en el que ni siquiera los utilizó luego. La idea es que ambos puedan poner su mejor versión al servicio del equipo en el duelo del que saldrá el campeón.

Atendiendo al propio rastro de esta edición de la Copa, hay otros dos jugadores que parten con muchas opciones de ser titulares. El primero es José Manuel Copete. El defensa sevillano, uno de los mejores en el último partido de Liga, no se ha perdido una sola ronda del torneo. Ha sido titular en todos los encuentros —cinco de ellos los ha disputado completos— y es el futbolista más utilizado por Aguirre en la competición.

El segundo jugador del Mallorca que ha actuado de inicio en todas las eliminatorias es Abdón Prats, que además es el máximo goleador de la Copa y del club en la historia del torneo. El de Artà, con seis tantos, ha jugado bastante más que Cyle Larin y Vedat Muriqi. De hecho el kosovar, que se pasó varios meses lesionado, ha sumado sus tres funciones entrando desde el banquillo.

Hay otro jugador cuyo nombre está subrayado en la carpeta de la Copa: Gio González. No ha sido titular siempre, pero al igual que Abdón y Copete, no ha faltado a ningún encuentro. Además, en el último marcó el gol que sepultó bajo las dudas a la Real Sociedad. Con Pablo Maffeo recién recuperado —aún no ha jugado un solo minuto desde que volvió—, el uruguayo apunta a titular en Sevilla, ya sea como carrilero o como central diestro.