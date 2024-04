Dani Rodríguez denuncia la utilización de su imagen para promocionar la Santa Ponça Cup Mallorca 2024

Dani Rodríguez ha denuncia a través de las redes sociales la utilización de su imagen para promocionar la Santa Ponça Cup Mallorca 2024. El jugador no tenía conocimiento de la condición de padrino que le atribuía la organización del evento que se ha celebrado durante la Semana Santa en distintos campos de Calvià.

El propio Dani Rodríguez, quien muestra su apoyo a asociaciones, fundaciones, ONG’s y eventos solidarios se ha mostrado muy molesto por este hecho, publicando en sus redes sociales el siguiente mensaje. «Me hubiese gustado participar en un evento tan bonito como padrino pero se ha utilizado mi imagen sin permiso. No he tenido constancia de tal acto hasta el día de hoy!. Pido a los responsables del torneo que no utilicen mi nombre sin preguntar antes o pedir permiso. Imaginaros mi sorpresa al encontrar una foto mía. No he podido asistir porque no tenía constancia de absolutamente nada».

Una denuncia pública que podría ir acompañada de consecuencias judiciales, ya que el evento ya se ha organizado, y la organización no ha justificado, públicamente, el motivo por el cual se ha utilizado la imagen del jugador del RCD Mallorca sin consentimiento.