El Barça recibirá diezmado al Mallorca el viernes

Los centrocampistas del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ y Frenkie de Jong sufren una lesión en el recto femoral de la pierna derecha y un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, respectivamente, según informaron este lunes los servicios médicos del club catalán. Ambos se lesionaron en el partido de LaLiga que el conjunto azulgrana disputó este domingo en San Mamés ante el Athletic Club (0-0). Pedri ya se lesionó en el recto anterior de la misma pierna en un entrenamiento al inicio de temporada, una dolencia que le tuvo casi dos meses y medio de baja y le obligó a perderse doce partidos. Ante el Athletic volvió a romperse tras intentar hacer una desplazamiento en largo y fue sustituido, entre lágrimas, por Lamine Yamal.

Tampoco es el primer contratiempo físico del curso para De Jong, que estuvo casi dos meses parado tras lesionarse ante el Celta, la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho, el mismo que se dañó ayer en la capital vizcaína. El neerlandés, que entonces se perdió una decena de partidos, aguantó ayer en el terreno de juego 26 minutos, lo que tardó en torcerse el tobillo en una jugada fortuita antes de ser sustituido por Fermín. Aunque el Barça no ha querido precisar el tiempo de baja, parece que ambos jugadores no estarán disponibles durante las próximas semanas. El central Araujo y el entrenador, Xavi Hernandez, vieron la quinta amarilla y tampoco estarán el viernes con su equipo.



Y es que los de Xavi Hernández disputarán tres compromisos ligueros ante Mallorca, Atlético de Madrid y Las Palmas y se jugarán el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles, el martes 12, en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Las lesiones están siendo un calvario para el conjunto azulgrana que vio cómo uno de sus jugadores más en forma, el canterano Gavi, se perdía toda la temporada tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha en noviembre durante la disputa del España-Georgia en Valladolid. Aunque su recuperación va mejor de lo esperado, el centrocampista volverá a los terrenos de juego la temporada que viene, por lo que se perderá la Eurocopa de Alemania.