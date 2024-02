El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, tras eliminar a la Real y pasar a la final de Copa, recalcó que «no éramos favoritos en esta eliminatoria, pero tuvimos la fortuna de ponernos por delante en el marcador. Estuvimos mejor que en otras ocasiones en defensa y por eso fuimos capaces de ganar».

Un Aguirre feliz en rueda de prensa que se mostró orgulloso de llegar a la final, ya que «llevamos ya dos años aquí (el cuerpo técnico), nos recibieron muy bien y solo tengo palabras de agradecimiento para la afición».

Un Mallorca que no era favorito en la eliminatoria, algo que siempre supo el técnico bermellón: «No teníamos la presión de entrar en la final, puede que la Real sí, y eso también ha podido influir en el resultado». «No estamos acostumbrados a jugar finales. En el vestuario hay más jugadores con descensos que títulos. Esto te lleva a creer en tus opciones», subrayó Aguirre.

El penalti decisivo de la tanda lo lanzó un Sergi Darder que en palabras de Aguirre «sacrificó muchas cosas para volver a su casa (Mallorca). Y hoy el destino lo puso ahí y se lo merece. Ha hecho un acto de profesionalidad y hoy ha recibido su premio».