El Real Mallorca ha dado un salto de gigante hacia la salvación tras ganar al Rayo (2-1) en un encuentro en el que todos los goles fueron en el segundo tiempo. Antonio Sánchez avanzó a los rojillos a los 47 minutos, mientras que Alvaro García igualaba el choque a los 75. Ya en el descuento un corner botado por Dani Rodríguez lo remató Muriqi de cabeza para anotar el tanto del triunfo. Las derrotas de Cádiz y Celta permiten a los rojillos dar un salto de calidad y abrir una brecha notable con el vagón de cola. La distancia ahora con el descenso son seis puntos.

En la primera parte lo mejor fue el resultado. Nada de nada. El Mallorca mal, el Rayo peor, pero fue el único de los dos equipos que una oportunidad clara. El árbitro, de pena. Qué malo es Munuera Montero. A los quince segundos enseñó una injusta amarilla a Nastasic y a partir de ahí navegó entre las indecisiones y sobre todo con una vara de medir diametralmente opuesta para un equipo y otro. Poco o nada a salvar de los primeros 45 minutos, que pudieron haberse complicado si poco antes del descanso Isi acierta a rematar completamente libre de marca ante Rajkovic. Afortunadamente solo rozó la pelota y esta fue mansamente a las manos del guardameta del Mallorca.

El primer síntoma de que la primera mitad no sería para enmarcar fue nada más empezar a rodar el balón. El Mallorca sacó de centro y lo primero que hizo fue entregar el balón al rival y este llegó con peligro a las inmediaciones del área bermellona. Nastasic defendió la acción y el árbitro interpretó falta y tarjeta. No era ni una cosa ni otra, pero sí un primer aviso de que convendría tener lo más alejado posible al equipo madrileño de los dominios de Rajkovic.

A partir de ahí la nada. Posiblemente los espectadores vieron la peor primera parte de la última década. Ni ritmo, ni continuidad, ni juego, ni fútbol. Predominaba esa sensación de ser un partido de pretemporada, un ciudad de Palma aburrido. El culto al tedio era absoluto y el partido incalificable. La defensa de cinco con Nacho Vidal, Gio, Raíllo, Nastasic y Jaume Costa fijaban bien la posición y evitaban sobresaltos, mientras que la línea de cuatro con Antonio Sánchez, Mascarell, Darder y Dani no conseguían imprimir velocidad al juego. Muriqi era una isla en zona de nadie.

No había espacios ni tampoco excesivas ganas de buscarlos. En partidos de este perfil un error de concentración puede costar caro y una mala entrega en la salida de balón de Gio la aprovechó el Pacha Espino para disparar. El balón siguió vivo y llegó a Isi en el área pequeña. El jugador del Rayo no supo que hacer con ese regalo y entregó a Rajkovic en lo que era la ocasión más clara del partido. A partir de ahí Munuera Montero empezó su particular espectáculo de pitar faltas contra el Mallorca y ninguna ante el Rayo. Eso desespera al más frío y terminó por hacerlo en la parroquia mallorquinista. Afortunadamente llegó el descanso para serenar los ánimos.

En la reanudación Aguirre cambió de sistema, dio entrada a Abdón para situarlo junto a Muriqi y retiró a Nacho Vidal para pasar a jugar un 4-4-2. El Mallorca empezó a tener más presencia en el campo rival y tocar con bastante más sentido. Dos puntas siempre fijan más a la zaga rival, obligaron más al Rayo y esa presión dio sus resultados a los dos minutos de volver a empezar. Una jugada combinada del once bermellón terminó con el balón a los pies de Dani. El de Betanzos metió al interior del área y allí, Oscar Valentín, en su intención de despejar, prolongó la bola hacia la zona de Antonio Sánchez que arriesgó sin dejar que la pelota botada y marcó el uno a cero.

Con uno a cero Aguirre retiró a Darder y dio entrada a Morlanes, pero el Mallorca empezó a dejar que el rival tuviera demasiado la pelota. Antes de salir, Sergi lo intentó de tiro de media distancia, pero el guardameta Dimitrievski detuvo bien. Morlanes lo probó también en una jugada individual disparando desviado.

A partir de esos momentos la situación se complicó. Entraron Trejo y RDT y el juego ofensivo de ambos equipos se equilibró. El empate llegó a los 75 minutos en una acción combinada desde su propia área. Isi recogió en la zona ancha y asistió al espacio en una acción que pilló desubicada a la defensa bermellona. El centro final de Balliu lo desvió inicialmente Gio, pero la pelota quedó picada en el interior del área para la llegada de Alvaro García, que solo tuvo que empujar. Empate a uno y faltaba un mundo por delante.

El Mallorca tenía la necesidad de volver a engancharse al partido y poco a poco lo fue haciendo y recuperando parte del terreno perdido. El once bermellón necesitaba una acción clara y la tuvo en el descuento. Dani Rodríguez lanzó un córner al primer palo buscando la cabeza de Muriqi. Y la encontró. Y el pirata remató y marcó. Y a partir de ahí a sufrir, pero el Mallorca manejó bien el balón y tiró de oficio para llegar al final. Ha sido una victoria capital para la salvación. Un triunfo que vale su peso en oro.