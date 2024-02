Aguirre: «Sufriremos como perros»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, reconocía que la Real Sociedad había estado por encima de su equipo. «En la segunda parte ellos fueron muy superiores», confesaba el mexicano. «Pero ahora mantenemos la ilusión intacta y nunca se sabe, no puedes dar nada por sentado nunca en el fútbol. Ello son favoritos y plantarle cara no es fácil. Sufriremos seguro, pero lo intentaremos. La realidad es que seguimos vivos».

«El primer tiempo fue bueno, igualado», analizaba Aguirre. «Nos faltó vigor tras el descanso. Y piernas. Jugando como en la primera parte habría sido más divertido para todos, pero la conclusión final es que iremos a Anoeta con la etiqueta de víctimas», admitía el técnico bermellón. «Sufriremos como perros», reconocía 'el Vasco' de cara a la vuelta del próximo 27 de febrero en el Reale Arena de San Sebastián.

Sobre el debut de Nemanja Radonjic, Aguirre todavía lo ve algo verde. «Le he visto fuera de sitio, era difícil demostrar sus cualidades en tan poco tiempo. Pero se ha adaptado bien al grupo, comentaba». En cuanto a Abdón, que abandonaba el terreno de juego tocado, el preparador espera que no sufra ninguna lesión importante, ya que este domingo no podrá contar con Larin ante el Rayo por sanción. «Abdón ha aguantado como un jabato. Quería seguir, pero más por amor propio que por otra cosa. Veremos cómo está mañana».

«Ahora tenemos tres semanas de Liga en las que hay que sumar», recordaba Javier Aguirre con la intención de volver a cambiar el chip de una plantilla que en los próximos días deberá aparcar de nuevo la Copa del Rey para centrarse en la batalla por la permanencia, que cada jornada se complica un poco más teniendo en cuenta que la última victoria del Sevilla en el campo del Rayo Vallecano y el empate del Cádiz acercan a los bermellones al precipicio que aboca a Segunda División.