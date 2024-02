Imanol lamenta «haber dejado vivo» al Real Mallorca

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, lamentaba que su equipo no hubiera encarrilado la eliminatoria. «Nos vamos con la sensación de que les hemos dejado vivos», señalaba. «Hemos visto un primer tiempo con mucha intensidad y en el segundo hemos sido muy superiores, hemos tenido ocasiones muy claras. Si alguien merecía ganar éramos nosotros. Es una pena pero la eliminatoria sigue abierta», subrayaba el técnico guipuzcoano.

Imanol Alguacil se negaba a personalizar en Sadiq los errores de la Real Sociedad en ataque. «No es fácil de entender que se fallen ocasiones así, pero situaciones así se ven en muchos partidos. No voy a señalar a ningún jugador, no es mi estilo. El equipo ha generado oportunidades como para sentenciar y hemos fallado, pero no solo Sadiq. Aquí fallamos todos y ganamos. Sadiq es el primero que quería marcar», apuntaba.

🗣️ Imanol Alguacil, entrenador de la @RealSociedad: "Hoy, si alguien ha merecido ganar y además claramente, hemos sido nosotros".



➡️ "La eliminatoria sigue abierta".#LaCopaMola🏆 | #CopaDelRey pic.twitter.com/wJ96aoziYg — RFEF (@rfef) February 6, 2024

«Ellos han tenido también sus opciones porque tienen calidad, van bien por alto y en la primera mitad la intensidad era máxima. A nivel defensivo hemos hecho un gran trabajo», señalaba Imanol. «Respetamos al máximo al Mallorca y no no vemos todavía como favoritos. Como bajemos el nivel no seremos capaces de ganar. Ya lo demostraron ante el Girona. Queda mucho para la vuelta y tantos unos como otros nos jugamos cosas importantes entre medio. Nosotros tenemos la Champions y ellos el descenso. Nunca sabes qué va a pasar», concluía el entrenador realista.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo martes 27 de febrero a partir de las 21:30 en el Reale Arena e Imanol confía en recuperar efectivos tras un encuentro de ida en el que no ha podido contar con hombres importantes como Oyarzabal, Elustondo o Becker que podrían llegar al duelo a San Sebastián.