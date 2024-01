Braian Cufré deja de ser jugador del Real Mallorca

Braian Cufré ya no es jugador del Real Mallorca. El argentino, que acababa de regresar al club balear tras concluir su cesión al New York City de la MLS y que tenía contrato hasta el próximo 30 de junio, se ha desvinculado este miércoles de la entidad y es libre para negociar su futuro lejos de Son Moix.

Cufré había recalado en el Mallorca durante el verano de 2020, en Segunda División, como una de las grandes apuestas de la dirección deportiva para buscar el ascenso. Llegó procedente de Vélez Sarsfield por una cantidad cercana a 1,2 millones de euros (por el 60% de sus derechos federativos más unas cantidades que dependían de que el jugador disputara un número determinado de encuentros) pero apenas ha tenido continuidad como bermellón y se marcha tras jugar solo 39 partidos oficiales y marcar un gol. En su segunda temporada y con las puertas del once cerradas por la presencia de Brian Oliván fue cedido al Málaga y hace justo un año volvía a salir del club para probar fortuna en el fútbol norteamericano.

Braian Cufré deja de ser jugador del RCD Mallorca tras desvincularse del Club. Le agradecemos su trabajo y compromiso en el tiempo que ha estado ligado a nuestra entidad. ¡Mucha suerte, Braian! ❤️🖤 pic.twitter.com/Ztow7Un9id — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 31, 2024

Pese a que el Mallorca aún dispone de fichas libres en la plantilla, Javier Aguirre ya había aclarado hace unas semanas que no contaba con Cufré para los próximos meses. «No se queda en la dinámica del equipo y no ha jugado partido oficial desde septiembre. Es un encanto y se pone a punto, pero de momento no cuento con él y así se lo dije», comentaba el mexicano.