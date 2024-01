El Betis ganó (0-1) en Son Moix al Real Mallorca en un partido que los andaluces dominaron durante demasiados minutos. Un gol de Altimira en el tiempo de prolongación de la primera mitad decidió un duelo en el que el Mallorca tuvo opciones para empatar. Javier Aguirre apostó de nuevo por jugar con dos delanteros -Prats y Larín- y sirvió también la titularidad a Sergi Darder. Eso sí, con los cinco defensas de casi siempre. El Mallorca pasó a jugar con cuatro ya en la segunda parte, pero el marcador ya no se movió. No hay motivo para alarmarse, pero conviene no dormirse para evitar sorpresas desagradables. El margen de mejora ya sabemos que es enorme.

El abonado 430 del Real Mallorca, de nombre Joan Andreu, ha dirigido una carta al presidente del consejo de administración, Andy Kohlberg, para que la rotulación de los marcadores digitales vuelva a ser en catalán. Gràcies, Joan Andreu. Por cierto, los cuatro principales equipos de Galicia -Celta, Deportivo, Lugo y Racing de Ferrol- se han adherido a la campaña 'Aquí tamén se fala galego', impulsada por el IES Rafael Dieste de A Coruña. Su compromiso con el gallego es firme. Sana envidia. El admirado John Carlin explicaba el martes en La Vanguardia su decepción con Rafa Nadal por haber aceptado convertirse en embajador de la Federación Saudí de Tenis. Los 'petrodólares' han humanizado al tenista de Manacor, que ahora ya sabemos que no es perfecto. Nadal es sencillo, humilde, trabajador, huye de la prepotencia, mantiene a los amigos de toda la vida y, además, cuando gana, lo hace con elegancia. Y cuando pierde, lucha hasta la extenuación y jamás da una pelota por perdida. Nadal, en todo caso, ha dejado con estrépito la categoría de Dios para convertirse en un pecador más. No es tan malo.