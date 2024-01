Aguirre se confiesa «contento» con el partido del Real Mallorca y alza la voz sobre el VAR

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, expresó su malestar por la derrota sufrida por su equipo ante el Real Betis, aunque se ha confesado «contento» con el rendimiento de los suyos en un encuentro en el que consideró que «la fortuna no estuvo de nuestra parte». El preparador mexicano aseguró que la diferencia del choque estuvo en el hecho de que la pelota de Abdón «da el palo y sale y la suya pega en el poste y entra».

En su análisis del encuentro Javier Aguirre ha opinado que el choque ante el Betis fue «un partido muy igualado y parejo al que nuestro equipo nunca le perdió la cara». «Ha sido un partido de un error de una jugada que tiramos un centro, el rival nos pilla mal parados y en una contra bestial nos mete el gol, pero el equipo estuvo bien. Tuvo más tiempo la pelota, estuvo en el área y mandó más centros, pero no era el día», explicó el entrenador del Mallorca.

‘El Vasco’ apreció que en el partido «sólo nos faltó el gol, no le puedo reprochar nada a mis jugadores. La nuestra, la de Abdón, da en el palo y se va fuera y la suya pega en el poste y va adentro, son dos acciones fortuitas del juego y ya está», insistió.

L'entrenador del @RCD_Mallorca Javier Aguirre diu que el VAR tindria que haver avisat a l'àrbitre de camp en l'acció sobre Samu Costa i que segurament hagués mostrat vermella i també recorda la injusta expulsió de Mascarell al partit d'anada

El técnico mallorquinista no quiso profundizar en la acción en la que Johnny lesionó a Samú Costa porque razonó que «en la puerta pone sala de prensa y no pone llorería», pero sí dejó constancia del malestar que generó el hecho de que el videoarbitraje, con Díaz de Mera, no reclamara la atención de Iglesias Villanueva. «Los audios deben estar bonitos», ironizó el preparador bermellón, que dijo que «el VAR se quedó mirando, es buenísimo, pero ve y revísala -en referencia al árbitro-. No es justo que ni siquiera te llamen para que vaya a ver al monitor», apuntó.

Sobre Samú Costa, Aguirre afirmó que vio al portugués «lastimado» durante el descanso después de ver «tres buenas clavadas de tacos». «Estaba sufriendo y ha llamado a su esposa para tranquilizarla, pero no sé más porque se lo han llevado para revisarlo», concluyó el entrenador mexicano, que optó por no valorar el emparejamiento de semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.