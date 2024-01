Javier Aguirre: «Le debíamos esta noche a la afición»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, declaró al final del encuentro que el Mallorca le debía una noche con esta magia a la afición después de tantos partidos, tanto esta temporada como la pasada, fuera de Son Moix. «Había un gran ambiente y le debíamos a la gente una noche copera. Le debíamos esta noche a la afición», declaró el entrenador del Mallorca. «Cualquier rival es difícil y ahora en semifinales a dos partidos todavía más. Lo habíamos jugado fuera hasta ahora y no era fácil la Copa, han sido plazas complicadas y la gente se va contenta con el equipo», manifestó el entrenador del Mallorca.

El entrenador mexicano reconoció que se sufrió mucho en el segundo tiempo tras la expulsión de Raíllo. «Se sufrió mucho al final. En la primera salimos bien, intensos, el plan iba bien, conforme a lo establecido. Sabíamos cómo era su juego. Ellos tiran muchos centros, juegan de memoria, marcan, ofensivamente nos hicieron cinco en la Liga y eso no se me olvida. Nosotros jugamos una buena primera parte y se descompuso con la expulsión», reflexionó el entrenador del Real Mallorca. «De ese partido de Liga aprendimos cómo ellos generan los espacios, cómo nos crearon desajustes con sus movimientos y esta noche en la copa estuvimos ordenados, muy serios y al final corregimos los errores», manifestó el entrenador del Mallorca.

Por su parte Míchel indicó que ayer le ganó la partida el entrenador del Mallorca. «Hoy Aguirre me ha superado a mí y no hay más y hay que trabajar para que suceda lo menos posible. En la primera parte preveíamos un partido de este estilo, pero nos ha pasado factura la situación de pérdidas. Ellos lo han hecho muy bien, han defendido bien a Savio y hemos buscado demasiados pases entre líneas. Buscamos romper su defensa y no pudimos. Mejoramos en la segunda parte. La situación de la expulsión nos fue bien, pero nos faltó algo. El Mallorca fue mejor en el cómputo general y hay que darle la enhorabuena y que hagan una buena eliminatoria», manifestó el entrenador del Girona.

Por su parte Martín Valjent destacó el buen trabajo del equipo. «Hemos sido muy atrevidos, estudiado al rival y el equipo ha sido bastante ofensivo, muy agresivo y marcamos tres goles en la primera parte. Se nos complicó la segunda mitad, pero fueron suficientes los tres goles. La afición ha sido un factor muy importante y nos ha ayudado a sobrevivir en los últimos minutos y a pasar a semifinales», admitió el defensa central del Real Mallorca al término del