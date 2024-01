Javier Aguirre: «En Girona tocamos fondo, pero hemos mejorado y presentaremos oposición»

Javier Aguirre asegura el «compromiso» de sus futbolistas para pelear por las semifinales de la Copa del Rey. El entrenador del Real Mallorca, que recibe este miércoles en Son Moix al Girona para darle forma a una eliminatoria de cuartos de final a partido único, espera un encuentro complicado contra el líder de LaLiga, pero recuerda que el equipo balear dará guerra.

«No es fácil», mantiene Aguirre. «Será muy complicado porque ellos juegan muy bien y tienen jugadores con mucha calidad individual y un gran técnico. Es el equipo de moda, incluso en Europa. Es un ejemplo. Va a ser un partido bastante complicado, pero con el aliento de nuestra gente y tras nuestra mala experiencia con ellos en la Liga vamos a jugar de otra forma y con otro talante. Si hay una palabra que utilizamos siempre es compromiso: el equipo está comprometido», sentenciaba este martes desde la sala de prensa de Son Bibiloni.

El mexicano recuerda que la plantilla se encuentra en un punto óptimo pese a la carga de partidos de las últimas semanas. «Fisicamente estamos bien porque hemos podido descansar bien. Gestionamos bien las cargas, creo yo. Y no será pretexto, vamos a correr. El equipo que alinearé no lo tengo claro, pero los que salgan van a competir», destacaba.

Aguirre no olvida el partido de Liga del pasado mes de septiembre, en el que el Mallorca fue atropellado por el Girona en Montilivi: «Llevamos once partidos y una derrota. En Girona tocamos fondo, fue partido para olvidar que maquilló Abdón al final con sus goles. A partir de ahí hemos trabajado y mejorado. Creo que defendemos y atacamos mejor. Presentaremos mayor oposición y no se lo vamos a poner fácil».

El técnico bermellón no quería dar pistas sobre el equipo que pondrá sobre el campo, ni siquiera al ser preguntado por la portería o por una posible alineación de Muriqi, sobre el que ha confesado que no planeaba contar con él en Villarreal. En cambio, sí que se mostraba optimista sobre la posibilidad de que se cumplan sus peticiones y lleguen dos fichajes en este mercado de invierno. «No me aseguran nada, pero hay buena respuesta por parte del club. Les di mis preferencias en una lista que me mostraron de más o menos seis jugadores. Creo que vendrán. Las prisas no son buenas y hay que decidir bien», comentaba.