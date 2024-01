El Girona, el equipo de moda

Toda Europa habla de ellos. Del desborde de Savinho; de la jerarquía de Daley Blind; del talento de Aleix García; del olfato goleador de Artem Dóvbyk; de la eterna juventud de Stuani... y de la maestría en la dirección de Míchel. El Girona se presenta mañana en Son Moix como líder de la Primera División -52 puntos y 51 goles a favor-, con una racha de diecisiete partidos oficiales sin perder y con la intención de acceder a las semifinales de la Copa del Rey por primera vez en su historia.

La vida del Girona comenzó a cambiar en la temporada 2017-18, tras un paréntesis de la empresa francesa TVSE Fútbol, con la irrupción de City Football Group, un holding enfocado en negocios relacionados con el fútbol y que actualmente es el principal propietario de trece clubes alrededor del mundo, con el Manchester City, New York City FC, Troyes o el Palermo italiano como los más representativos.

Pere Guardiola

Pere Guardiola, hermano de Pep, es el presidente del consejo de administración y posee el 16% de las acciones de la entidad, mientras que Delfí Geli ocupa la presidencia institucional. Los tentáculos del City son alargados, aunque la inversión en el Girona no supera los 20 millones de euros. En la actual plantilla, hay tres futbolistas que pertenecen al holding. Son Yan Couto, el brasileño de 21 años, pretendido ahora por el Real Madrid y cedido por el City, con el que tiene contrato hasta 2025, Yangel Herrera, que hasta este año era propiedad citizen y que adquirió el Girona por algo menos de 5 millones de euros y Savio Moreira, una de las sensaciones de la Liga, y que pertenece al Troyes.

Pero el ojo de Quique Cárcel, director deportivo, ha hecho posible el fichaje del ucraniano Artem Dóvbyk por 7,7 millones (el fichaje más caro de su historia) por el 70% de sus derechos o de Viktor Tsyhankov, de 5 kilos por el 50%.

En Girona están viviendo en una nube. Más allá de la colaboración con City Group, para Ivan Quirós, uno de los aficionados históricos del Girona y que ha vivido en primera persona la metamorfosis de un club que hace menos de dos años estaba en Segunda División, la clave del éxito es Míchel. «Es cierto que el apoyo de City ha sentado las bases del crecimiento del Girona, pero Míchel es la clave de todo. Tiene a todos los futbolistas enchufados, aquí rinden jugadores que en otros equipos apenas jugaban, caso de Eric García, y su estilo de juego es innegociable», apunta Quirós.

Reconoce que la temporada «nos está sorprendiendo a todos porque cada jornada parece que estamos esperando que llegue el bajón, pero el equipo gana. Le marcan un gol y remonta una y otra vez. Meten un gol y van a por otro, no especulan». Quirós reconoce que «sería un palo» no entrar en Europa y en relación al encuentro copero de mañana ante el Mallorca lo tiene claro: «Aquí nunca ha habido mucho interés por la Copa, aunque es verdad que está a tres partidos de una final. Si el equipo se clasifica, perfecto; pero si no lo hace tampoco pasará nada porque lo que está haciendo en la Liga es extraordinario. No está obligado a ganarla ni a entrar en Europa y juegan sin presión. Ese es su principal peligro para los rivales».

La gran campaña puede provocar una estampida aunque «si el equipo se mete en Europa quizás algunos se puedan quedar». Destaca a Savinho, Blind y Dóvbyk. «Aquí ya hay más de uno que dice que su venta servirá para pagar la reforma del estadio». Así es el Girona, el equipo de moda en Europa que mañana visita Son Moix por una plaza en las semifinales de la Copa del Rey.