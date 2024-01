Javier Aguirre da por bueno el empate ante el Villarreal

Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, aprobó el trabajo llevado a cabo por su equipo tras el descanso, pero no así la imagen que ofreció en el primer tiempo, donde pudo encajar algún gol más además del que consiguió Sorloth a las puertas del tiempo de descanso. El mexicano dijo también sentirse muy feliz por el tanto anotado por Javi Llabrés, del que destacó el trabajo que llevaba a cabo en los entrenamientos y que no encontraba recompensa posterior en los partidos. «No sé si el gol (del empate) hizo justicia al trabajo del equipo, justicia sí hizo para Javi porque había entrenado muy bien y en los partidos le salían mal las cosas, estaba lastimado emocionalmente por eso. Fue un triunfo personal», manifestó.

El técnico fue realista también cuando aseguró que el Mallorca pudo irse al descanso con algún gol más en contra. «En la primera parte fueron superiores y no estuvimos, el uno a cero me pareció poco», admitió el preparador del Mallorca. «En la segunda parte igualamos la intensidad y seguimos creciendo con la pelota. No fue un partido de muchas ocasiones, pero sí de mucha disputa y trabajo. No sé si el empate es justo o no, pero fue un empate que visto lo visto nos sabe bien», reflexionó el preparador del conjunto bermellón.

El entrenador dio entrada de inicio a Morales y Darder, al que devolvió al once titular. Sin embargo, el objetivo de tener una mayor posesión y hacer circular la pelota en la zona ancha no se cumplió. «Pensaba tener la pelota, pero no fue así, no estuvimos con el balón, no ligábamos pases, no estábamos finos y sin la pelota estábamos también medio fríos, nos faltó agresividad, quizás la fatiga del viaje (a Tenerife esta semana par jugar la Copa) no sé, en la segunda mitad el equipo compitió, pudo perder, pero por el esfuerzo y el gol de Javi me voy contento», manifestó el entrenador del Mallorca.

El técnico admitió también que la idea era que Muriqi no jugara, pero tal y como se estaba desarrollando el encuentro, decidió situarlo en el campo y que volviera a disponer de minutos de cara al inmediato futuro. Antonio Sánchez terminó jugando en el lateral derecho como estaba previsto e hizo un buen trabajo durante el tiempo que estuvo en el campo. Sin embargo, la lesión de Maffeo, obligan a tener que mover ficha al club. «Hay que reforzar, la recuperación de Pablo Maffeo es más (prolongada) de lo que pensamos, pero necesitamos algo. Vuelve Gio y temos un buen chico en el filial, pero si queremos tener el mismo equipo de hace quince días nos vendría bien un nuevo jugador por ahí», afirmó.

Sobre la situación en la tabla, el técnico reflexionó: «Este equipo sabe comportarse en esa zona no tan favorable, no es que nos guste, pero no nos ponemos nerviosos, sabemos cómo competimos», manifestó el técnico del Mallorca al final del encuentro.