Metido en una espiral de partidos, Javier Aguirre tampoco pierde de visita el mercado. El entrenador del Real Mallorca, que este viernes comparecía ante los medios en Son Bibiloni para analizar el encuentro de este fin de semana contra el Villarreal, también se refería a posibles movimientos en torno a su plantilla. El mexicano admitía que, sin entrar en nombres concretos, le ha trasladado a la dirección deportiva del club sus necesidades, que desconoce el posible interés de otros equipos por Sergi Darder y que no cuenta con Braian Cufré, que ha regresado a la disciplina del club tras agotar su cesión al New York City.

«No me gusta involucrarme en los fichajes», decía Aguirre. «Lo hice una vez, en Zaragoza, y me fue de culo. Pedí a dos jugadores, se fueron diez y me echaron poco después», explicaba el entrenador del Mallorca, que en cualquier caso reconocía que ha hecho una petición más genérica: «Sí le dije al club que necesitamos dos jugadores, sobre todo tras la lesión de Maffeo».

Una posible alternativa teniendo en cuenta que todavía hay dos fichas libres sería la inscripción de Braian Cufré, con contrato hasta el próximo mes de junio tras volver de la MLS. Sin embargo, el argentino no cuenta para el técnico. «No se queda en la dinámica del equipo y no ha jugado partido oficial desde septiembre. Es un encanto y se pone a punto, pero de momento no cuento con él y así se lo dije», comentaba Aguirre. Lo más probable es que el lateral quede libre antes de que se cierre el mercado.