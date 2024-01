Sergi Darder es el mejor jugador del Mallorca, el que más talento atesora y el que debería dirigir al equipo sobre el campo. Quiten a quien quieran del once, me da lo mismo. Darder tiene que ser titular porque es un jugador diferente. Si fuera Andy Kohlberg hacía tiempo que habría leído la cartilla a Ortells y a sus chicos que miran vídeos para fichar jugadores. O eso creo que hacen. No lo sé. Porque para fichar a Sergi no se necesita tanta gente, solo alguien como Kohlberg que se gaste su dinero. Pero si el director deportivo te ficha a uno de los mejores centrocampistas de España es para jugar. Y para jugar en su sitio. Y no para partirse el alma corriendo detrás del contrario, ni para ver cómo pasa la pelota por encima como si fuera una red de voleibol. La gestión de Aguirre con Sergi es terrible. Perjudica al equipo, al jugador y al club. Girona y Villarreal le quieren. Kohlberg también tendría que preguntarse por qué