Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, exige a sus jugadores que afronten la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Burgos CF en El Plantío, «con seriedad, personalidad y compromiso». «Hemos sido serios, salvo en algún partido en el que salimos dormidos. El Burgos nos exigirá mucho porque es un rival muy bien trabajado por su técnico (Jon Pérez) Bolo. Será un compromiso duro para nosotros; debemos tener personalidad y compromiso», ha declarado Aguirre en la rueda de prensa previa al choque copero.

«Saludaré a Bolo con mucho respeto y cariño, el mismo tengo hacia todos mis colegas. En este colectivo nos tenemos que ayudar porque cuando la cosas nos val mal y estamos sin empleo son situaciones muy difíciles de digerir», ha precisado.

El «Vasco» confirmó que a la capital burgalesa no viajarán los lesionados Vedat Muriqi, Martín Valjent y Jaume Costa; ni tampoco Manu Morlanes y el colombiano Daniel Luna, ambos recuperándose de un proceso gripal.

Con respecto al lateral argentino Brian Cufré, que se ha reincorporado a los entrenamientos tras finalizar su cesión al New York City, el técnico mexicano explicó que participará en los entrenamientos, pero que por ahora no cuenta con él.

«No lo incluyo en ningún escenario, salvo que el club me diga que tengo que hacerlo porque forma parte de la plantilla; de momento, solo entrena», añadió.

Con respecto al balance de la primera vuelta (el Mallorca ocupa el puesto décimo cuarto con 18 puntos, Aguirre que su equipo «ha quedado en el debe».

«Deberíamos tener 3 ó 4 puntitos más, y en el juego que hemos practicado no estoy contento en lo que hicimos ante el Villarreal, Granada y Girona. Hemos tenido visitas a campos complicados y muchos empates pudieron ser victorias. Pero no me lamento de nada, es solo una evaluación», apuntó Javier Aguirre.

El técnico también valoró la carga de encuentros que puede tener el equipo en el caso de pasar ronda. «Me cuesta mucho especular e imaginarme cosas. Soy bastante pragmático. No puedo pensar más allá del partido del Burgos, que será muy disputado entre dos equipos que corren y pelean mucho. El que se equivoque menos seguramente pasará a la siguiente ronda. Y luego veremos qué sigue. Si se aprieta el calendario, tengo 24/25 jugadores. Mañana van varios canteranos con mucha ilusión. Si se aprieta, no me preocupa demasiado porque tengo suficiente equipo. En este sentido estoy bastante tranquilo».

Con el mercado de invierno ya abierto, Aguirre volvió a destacar que él se debe a la propiedad: « Yo soy institucional. Si la institución cree que falta o sobra algo, se sentará conmigo y evaluaremos qué hay: si el mercado encaja en nuestro presupuesto, si el que viene, viene a sumar... Creo que el equipo es el que es. En todas líneas estamos balanceados y siento que los canteranos han crecido mucho y están para jugar Liga y Copa: Llabrés es del primer equipo, Luna, David (López), Quintanilla, Marcos (Fernández), Yuzún (Ley)... 4 o 5 chicos que si no fichamos a nadie tendrán seguramente sus oportunidades».