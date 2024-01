Ancelotti hace autocrítica

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció tras el triunfo por la mínima ante el Mallorca, gracias a una acción a balón parado, que a sus equipo le faltó «frescura y acierto en el último tercio», pero hizo un balance positivo de la primera vuelta que acaba como campeón de invierno, en una Liga que aseguró «no será de dos».

«En este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles a balón parado. Mi cuerpo técnico lo está trabajando muy bien. La verdad es que tenemos buenos lanzadores y rematadores formidables como hoy Rüdiger. En partidos como el de hoy, el balón parado te puede dar ventaja ante un equipo que ha defendido bien, muy fuerte en los duelos. Nosotros no hemos jugado a nuestro mejor nivel, nos ha faltado frescura y acierto en el último tercio», analizó.

Dedicó elogios Ancelotti a Rüdiger, salvador del partido y pilar fundamental en una defensa con bajas de importancia. «Ha aprovechado las lesiones importantes de centrales y está teniendo un nivel muy alto con continuidad, siempre está concentrado, fuerte en los duelos. Es un seguro que tenemos atrás».

El brasileño Vinícius regresó tras 47 días de baja por lesión con una hora de juego y un cambio apalabrado antes. «Estaba pactado porque ha tenido una lesión importante», admitió 'Carletto'. «Era empezar el partido o meterlo en la segunda parte y optamos por lo primero».

«No tiene que sorprender que Bellingham no marque goles. Tiene que trabajar como hoy. Después cuando los ha marcado ha sido un plus. Su partido, el de Rodrygo o Vinícius les ha faltado un poco de acierto y frescura», añadió.

En lo positivo, Ancelotti resaltó la portería de nuevo a cero de su equipo en una Liga en la que apenas encajó once tantos en veinte jornadas. «Que el Real Madrid encaje pocos goles me hace feliz. Significa que el equipo trabaja bien y hay compromiso. Es cuestión de actitud, no de calidad. Después del problema que tuvimos ante el Atlético de Madrid hemos solucionado bien las cosas. Atrás estamos sólidos. Es un trabajo de todos, que es lo más importante».

Un jugador clave para cambiar la dinámica del Real Madrid en el partido fue Brahim Díaz. «Está en un momento muy bueno, ha aportado más ante la falta de frescura. No sé como ha podido fallar ese gol de cabeza, no es su mejor cualidad, pero ha aportado algo distinto a un equipo que estaba con un poco de sufrimiento», valoró.

Advertido de los malos resultados en enero, Ancelotti recordó que recupera jugadores lesiones para cambiar la dinámica de los últimos años. «Tengo en cuenta que en el pasado hemos tenido problemas pero me da confianza que estamos recuperando a jugadores importantes. En el próximo partido pueden volver Mendy y Camavinga. La plantilla va volviendo y va a mejorar la condición de Vini que ha estado fuera mucho tiempo. Hemos sufrido en el pasado pero con confianza lo podemos hacer mejor este mes», apuntó.

Ancelotti cuenta con que el Barcelona y el Atlético de Madrid mejorarán en la segunda vuelta para pelear el título. «No creo que vaya a ser una liga de dos, va a ser peleada por más equipos. La sorpresa es el Girona porque se podía pensar que Barcelona y Atlético iban a pelear pero no se tenía en cuenta al Girona que lo está haciendo muy bien».

Por último, valoró el arbitraje del colegiado Alejandro Muñiz Ruiz y fue crítico con el comportamiento de sus jugadores. «Es un árbitro joven que tiene calidad. En mi opinión han sido pequeños detalles de tarjetas pero nosotros hemos protestado mucho, demasiado en mi opinión. No es bueno recibir tarjetas por protestar. No me gusta».