Jaume Costa «El punto sabe a muy poco»

La plantilla del Real Mallorca salía del campo del Almería con un punto en la mochila y la sensación de haberse quedado a medias. «El punto sabe a muy poco», decía Jaume Costa. «Hemos tenido el partido para matarlo en la primera parte y no lo hemos hecho», reconocía el lateral.

«Hemos mejorado en la portería a cero y en crear ocasiones de gol», continuaba explicando Costa. «Estamos teniendo más ocasiones de lo normal pero de qué sirven si no las metemos. Si queremos ganar partidos tenemos que hacerlo. Nos vamos jodidos. Esperemos sumar de tres el jueves, pero hoy podíamos haber hecho mucho más ante un Almería que en la primera parte estaba muerto», añadía.

Sobre su lesión, que le mantuvo en el campo porque ya se habían agotado todos los cambios, Jaume Costa le quitaba algo de hierro. «Me he notado un calambrazo. Mañana (lunes) nos haremos pruebas y esperamos estar el jueves. No quedaba otra. Luego me he encontrado mejor. Soy optimista y espero que el doctor también lo sea», apuntaba.

Samú Costa, por su parte, también coincidía en que el punto cosechado era escaso. «Merecíamos ganar pero tenemos que marcar esas ocasiones. Hemos dominado y creamos siempre más peligro que ellos», recordaba el portugués, que no le daba demasiada importancia a su regreso a Almería: «Es un partido igual que los otros. Dentro del campo estoy concentrado y solo quiero ayudar a mi equipo».

Samú Costa cree que el Mallorca va por muy buen camino desde hace unas semanas. «Este equipo cada vez está mejor. Hemos dado imagen de un gran equipo que defensivamente es de los mejores de la liga. Llevamos mucho sin encajar, ahora hay que meter», admitía.