Horario y dónde ver el Almería-Real Mallorca

Después de lograr su primera victoria en Son Moix frente al Sevilla, el Real Mallorca quiere enlazar dos triunfos por primera vez a costa del colista, el Almería. Los hombres de Javier Aguirre, que no podrá contar con los lesionados Muriqi, Valjent y Toni Lato, aspiran a tomar impulso en la clasificación y en lo anímico para poner tierra de por medio con la zona peligrosa de la tabla clasificatoria en el tramo final de 2023.

El encuentro entre el Almería y el Real Mallorca correspondiente a la decimoséptima jornada de liga en Primera División se disputa este domingo a partir de las 14:00 en el Power Horse Stadium y se podrá seguir por televisión a través de Movistar. El choque también se podrá seguir en directo a través de www.ultimahora.es en el que será el penúltimo compromiso de los bermellones antes del parón navideño.

El Real Mallorca se sitúa ante una buena oportunidad de engordar su casillero y abrir una dinámica positiva a costa de un Almería que no conoce la victoria tras 16 encuentros en los que ha acumulado cuatro empates y 12 derrotas. Sin embargo, el historial de los bermellones cuando se enfrenta al último clasificado no invita precisamente al optimismo, ya que tradicionalmente no se le han dado bien.

El Almería sí que vive el partido como una final, ya que se agarra al duelo de este domingo para reactivar sus aspiraciones de permanencia. Los andaluces necesitan dar un paso al frente en sus prestaciones defensivas para optar a la salvación, ya que son el equipo más goleado de la categoría, aunque este domingo tendrá delante a uno de los equipos con menor capacidad goleadora del curso. Y es que sólo el Cádiz, que ha marcado 13 tantos, ha acumulado una diana menos que el Mallorca en las primeras 16 jornadas.