Txiki Akaz: «Queremos competir y estar a la altura del Mallorca»

El entrenador del Valle de Egüés, Txiki Akaz, ha mostrado su deseo de que el conjunto navarro pueda este miércoles plantar cara al Real Mallorca en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y ha asegurado que están dispuestos a «competir y estar a la altura» del rival.

El encuentro lo enfocan «desde el punto de vista de intentar disfrutarlo» ya que el equipo de Segunda RFEF se encuentra luchando en los puestos bajos de la tabla pero «lo que necesitan ahora los chavales es que dejemos la situación en la liga a un lado» para «dar todos la mejor versión» porque «se lo han ganado».

Como cualquier equipo, ha comentado, saldrán al campo «con el objetivo de ganar», pero ellos son un conjunto «amateur recién ascendido y lo normal es que el equipo de Primera se imponga por ritmo, por juego y por fútbol».

A pesar de eso ha dejado claro que «son 90 minutos o 120 y ahí se verá quién es mejor» ya que «a veces el fútbol es tan bonito y nos depara sorpresas tan bonitas en la Copa que por qué no soñar con las pocas opciones» para «intentar aprovecharlas».

Es, ha comentado, «ese partido entre medias que seguramente no les hace mucha gracia jugar» y con césped artificial, factores que podrían jugar a su favor para ponerle las cosas difíciles al Mallorca.

Al contar con una plantilla de 21 jugadores todos estarán convocados ya que «es un partido que no se quiere perder nadie» y aunque algunos tengan molestias intentarán estar a punto para este miércoles. «La pena que tengo como entrenador es que todos no pueden jugar», ha lamentado refiriendo que «seguramente sea la primera y la última vez» que jueguen contra un Primera División y no hay cambios para que salgan todos.

La Segunda RFEF, ha reconocido, está siendo dura físicamente para los jugadores, un reto al que se suma el doble esfuerzo que supone la Copa ahora ante unos rivales que «se dedican a eso, tienen preparadores físicos, nutricionistas y todo a su alcance» mientras que ellos «la mayoría trabajan y los que no estudian» sacando un hueco por la tarde para entrenar.

Al igual que en la primera eliminatoria de la Copa el Valle de Egüés disputará este partido como local en el Municipal Valle de Aranguren, la casa de un rival en liga como es la Mutilvera y donde ya «casi no hay entradas a la venta», ha afirmado lamentando no haber podido instalar gradas supletorias por seguridad.