Luis García Plaza: «Me he emocionado con el público de Son Moix»

Luis García Plaza, entrenador del Deportivo Alavés, deja atrás un partido especial. El madrileño regresaba por primera vez a Son Moix tras su marcha del Mallorca, en marzo de 2022, y era recibido con mucho cariño por parte de la afición local, que le ovacionaba al principio y al final del encuentro. «Aquí fui muy feliz, como también lo soy en Vitoria. Es verdad, me he emocionado. Para mí es un honor y un placer volver. Un ascenso une mucho. He notado que el público me quiere y me he emocionado», reconocía.

Sobre el partido, Luis García cree que al Alavés le pasó factura no marcar en una primera parte en la que fue claramente «superior». «Nosotros estuvimos muy bien con la pelota y en la presión. En el primer tiempo les superamos. La clave fue no meter un gol porque todo habría sido diferente si nos vamos al descanso con el marcador a favor», valoró el entrenador, que al mismo tiempo indicaba que el Mallorca había sido «superior en la segunda parte». «Sin balón nos cuesta mucho. El Mallorca tiene a grandes jugadores y aunque sigue sin ganar en casa, seguro que sumará muchos puntos en los próximos partidos», argumentaba. «Los dos equipos hemos estado romos en las áreas y eso se nota. El año pasado ellos ganaban partidos jugando mucho peor. Ahora cuando recupere a Muriqi, a Abdón, que le hemos tapado bien, y a Larin, que si me lo hubiera ofrecido en verano, habría ido a Valladolid a buscarlo, la cosa cambiará. Con pólvora no pasará ningún problema. Si analizas la plantilla que tiene, es muy buena. No tendrá problemas, aunque ahora les cueste», concluía Luis García Plaza.