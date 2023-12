El Real Mallorca prolonga su crisis de resultados tras empatar a cero ante el Deportivo Alavés en otra función para olvidar. El once de Aguirre tiró la primera parte donde y mejoró sus prestaciones en la segunda, pero otra vez más no alcanzó más que para un triste empate que de poco sirve dada la situación de los baleares. De nuevo Larin falló una ocasión clara de gol y de nuevo la decepción se apoderó de la grada. No hay manera de ganar. Solo un triunfo en quince partidos. Números de descenso se mire como se mire. Este Mallorca se desintegra poco a poco y sigue desangrándose jornada a jornada.

Lo mejor de la primera parte fue el resultado y sobre todo que con vistas al segundo tiempo sería peor empeorar. Todo lo que sucediera tras el descanso tendría que ser forzosamente mejor. El baño táctico de Luis García Plaza fue de película y consiguió su propósito, desarbolar al Mallorca obligándole a tener el balón lejos de su área y a su vez impidiéndole llegar con peligro. Neutralizó a Darder, también el juego de bandas y a partir de ahí neutralizó al equipo rojillo que no tuvo ni ideas sobre el campo ni el banquillo aportó solución alguna.

No hace falta entrar en muchos más detalles. El primer acto fue de lo peor que se ha visto esta temporada y eso que durante el presente curso ha habido partidos absolutamente patéticos. Pero la primera mitad era una película de miedo contada a cámara lenta. Pero entre la mediocridad siempre hay algo positivo y lo mejor era que el Alavés, siendo superior, no marcaba. Es lo que suele ocurrir entre equipos con el talento justo. Uno no gana en casa y otro no lo hace fuera. Empate a cero al final del primer acto. Eso sí, las principales llegadas fueron para un Alavés que también su se fue aburriendo del partido. Porque los partidos del Mallorca suelen aburrir a las momias. Un balón al larguero en un centro desde la línea de fondo de Gorosabel y el posterior disparo de Luis Rioja, que encontró una respuesta fenomenal de Rajkovic fue lo más notable en ataque del equipo de Luis García.

El Mallorca no daba noticias porque su posesión era virtual, de esa que no sirve para nada. No tenía control real en el centro del campo y a partir de ahí no llegaba. Darder no conectaba con Samu y Mascarell y a partir de ahí era imposible llegar con peligro a la zona de Abdón. Terminó la función en su primer acto con un tiro de media distancia de Amath sin consecuencias. Un disparo más de rabia e impotencia que para tratar de hacer algo de daño. Final del primer tiempo y sonido de viento. Lo dicho, todo lo que tenía que suceder en la segunda mitad tenía que ser forzosamente mejor.

Y lo fue. El Mallorca dio un paso adelante y curiosamente lo dio con Larin sobre el campo. Aguirre lo situó de inicio en lugar de Antonio Sánchez y fue él quien tuvo la mejor oportunidad del partido. El once rojillo tuvo más protagonismo con el balón y al menos exigió más al rival. A los 48 minutos un disparo de Darder en el interior del área obligó a Sivera a detener el balón con muchos problemas en dos tiempos. Era el primer aviso serio del once balear.

El Alavés se iba haciendo pequeño y el Mallorca trataba de crecer en agresividad y en efectividad a la hora de acercarse al área rival. A los 60 minutos llegó la mejor oportunidad de gol. Un robo del equipo rojillo en la zona ancha termina con el balón en la línea de medios y ahí Abdón se marca un pase a lo Laudrup y manda un esférico medido para la carrera de Larin. El canadiense alcanza interior del área y ahí como siempre se le apaga la luz. Y se le apagó. Su disparo raso rebotó en el portero. Como siempre.

Aguirre dio entrada a Morlanes por un Samu Costa muy cansado. Necesitaba tener el balón el Mallorca y transportarlo a la zona de peligro rival. El Alavés dio un paso atrás, pero el equipo balear fue incapaz de aprovecharlo. El cambio de cara en este segundo tiempo un simple ejercicio de maquillaje. Al final empate a cero y otra decepción. El conjunto de Aguirre sigue desintegrándose.