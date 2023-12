Luis García Plaza: «Será muy emocionante volver a Mallorca, he sido muy feliz allí»

Luis García Plaza, entrenador del Deportivo Alavés, se asoma a uno de los partidos más especiales de la temporada y de su carrera deportiva. El madrileño regresa por primera vez este domingo a Son Moix tras su destitución, en marzo de 202,2 y él mismo reconoce que no se trata de un desplazamiento más. «Para mí volver al Mallorca es un honor, no existe otra palabra», reconocía este viernes en rueda de prensa.

«A nivel profesional estoy sintiendo algo parecido en el Alavés, pero a nivel personal estaba mi familia también allí», analizaba Luis García Plaza. «Mi mujer estaba súper a gusto, mis hijos estaban encantadísimos… Va a ser muy emocionante. El año pasado, después de toda nuestra afición, donde más apoyo sentí fue en la afición del Mallorca. No os imagináis todos los mensajes que me mandaban durante el año siendo entrenador del Alavés. También estaban Salva (Sevilla) y Sedlar, que nos unían más. Para mí volver es un honor de verdad. He sido muy feliz en Mallorca, disfruté del fútbol al máximo, de la isla, de la ciudad… Fue un placer. Tengo casa allí, me compré una y mi familia va de vez en cuando. Va a ser muy, muy bonito y emocionante. Siempre les desearé lo mejor y que cumplan todos sus objetivos», apuntaba.

LGP también valoraba al que ha sido su sucesor en el banquillo local de Son Moix: «A Javier (Aguirre) no lo voy a descubrir yo. Es un grandísimo entrenador y lo mejor que tiene es que dirige el grupo de manera increíble. Te aseguro que toda la plantilla está con él. Y si está cuestionado, que no lo sé, van a salir todavía más fuerte para sacar la cara por su entrenador porque es un tío espectacular. Lo conozco hace muchos años y nos hemos enfrentado muchas veces, incluso en el extranjero, y es de lo mejor que te puedes encontrar a nivel personal en esta profesión. Los jugadores darán lo máximo por apoyarle y van a salir a muerte, no tengo ningún tipo de duda».

En cuanto al futuro del entrenador mexicano, Luis García cree que es el técnico indicado para dirigir al conjunto bermellón. «No sé si está cuestionado o no. Javier es un entrenador completamente capacitado para sacar al equipo adelante. Es verdad que con los fichajes que hicieron las expectativas estaban muy altas. Es diferente a otros años porque invirtieron mucho dinero. Pero si Javier está cuestionado es porque esto es fútbol. Es un entrenador de los que pueden sacar lo mejor al Mallorca».

El Deportivo Alavés llega al partido contra el Mallorca en una situación más holgada que de la conjunto isleño, aunque su entrenador espera un duelo muy complicado. «Nos va a apretar mucho, nos va a llevar al juego físico. Con un juego a balón parado muy poderoso, en los centros al área. Nos van a llevar al juego de intensidad, de fuerza, de ganar duelos… Tenemos que combatirles en eso y con el balón ser el equipo que estamos siendo hasta ahora».