El calvario de Iddrisu Baba en Almería

Iddrisu Baba lo está pasando mal en Almería. El exfutbolista del Real Mallorca, que el pasado verano se marchaba al conjunto andaluz en una operación que traía a Son Moix a otro centrocampista, el portugués Samú Costa, sufre por el mal momento de su equipo, colista de Primera División sin una sola victoria después de las primeras catorce jornadas.

«Hace mucho que no salgo de casa, siempre estoy metido ahí porque no salgo mucho. En esta situación también es difícil ir por la calle. Lo que está pasando con el equipo me hace quedarme en casa más que nunca porque sé que a la afición le duele mucho», ha destacado Baba en una entrevista a los medios del Almería. «Llevo mucho tiempo pensando en lo que le está pasando al equipo. Soy una persona que pienso mucho porque la mayor parte del tiempo estoy en casa sin hacer nada y me como mucho la cabeza. Pensar en la salvación es muy jodido porque crees que no son tantos puntos de diferencia, pero nos cuesta mucho sumar y por eso no es tan fácil», añadía el ghanés.

Baba reconoce que no se trata de una situación nueva porque ya vivió algo parecido en el Mallorca, aunque matiza que «no ocurrió tan pronto» ni de una forma «tan radical», y asegura que «todo esto» le está «comiendo la cabeza».

El exjugador bermellón admite que la plantilla del Almería, la única de las cinco grandes ligas europeas que todavía no ha ganado, está tocada y que tanto a él como a sus compañeros les «duele mucho» porque, además de profesionales, son «personas» y tienen «familia y gente fuera» que les «está mirando», pero está «seguro» de que todo «va a cambiar». Empezando por el encuentro de este fin de semana contra el Real Betis: «Últimamente estamos compitiendo bien y creo que va a ser un partido para intentar sacar los tres puntos. Hay que ser positivos e intentar competir ante un gran rival como el Betis».

Baba, que de momento ha participado en todos los partidos de Liga del Almería, se enfrentará por primera vez al Mallorca el próximo 17 de diciembre, en el Power Horse Stadium y coincidiendo con la 17ª jornada del campeonato.