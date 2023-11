El plan B en el Metropolitano

Veintiún días después de disputar su último partido de Liga -derrota por 2-0 en el Villamarín-, el Real Mallorca volverá mañana a vestirse de corto para afrontar un duelo de alto voltaje. Una rentrée de órdago. Será a las 21.00 horas, en el Metropolitano y ante el mejor Atlético de Madrid que se recuerda en mucho tiempo. Un equipo que defiende como siempre y ataca como nunca, al que se le caen los goles de los bolsillos –entre Griezmann (8 goles) y Morata (7) acumulan tres goles más que todo el equipo bermellón– y que intentará extender su racha como local: 17 victorias consecutivas, quince de ellas de Liga.

Ante tanta opulencia del rival, unida a la endeblez propia de un Mallorca que solo ha sumado un triunfo en el primer tercio del curso y a las finales que se avecinan a la vuelta de la esquina (recibe el próximo miércoles al Cádiz y el domingo al Alavés), Javier Aguirre apostará por el plan B para intentar lo que nadie ha conseguido desde aquel empate del Getafe el 4 de febrero, hace más de nueve meses...

Es probable que el preparador mexicano apueste por futbolistas que esta campaña no han gozado del rol de indiscutible. Tipos como Amath Ndiaye, Manu Morlanes, Omar Mascarell o Copete pueden tener su oportunidad desde el arranque en el Metropolitano. Hay dudas en torno a Pablo Maffeo, que se incorporó ayer mismo a los entrenamientos después de estar diez días con la selección argentina y regresar de vacío –no solo no debutó sino que ni siquiera estuvo en el banquillo en ninguno de los compromisos de la albiceleste ante Uruguay y Brasil– y que podría ser suplente en beneficio de Gio. Tampoco es probable que sea titular el canadiense Cyle Larin, que esta mañana tomará contacto con el grupo después de no participar en la sesión preparatoria de ayer al no llegar a tiempo.

Larin ni entrena

El exjugador del Valladolid, que tampoco ha podido marcar con su selección y además ha sido eliminado por Jamaica, arrancará el encuentro como suplente. Abdón Prats, por su parte, se perfila como titular en el Metropolitano –como en las dos temporadas anteriores– y el principal recambio de Vedat Muriqi. Cabe recordar que el internacional kosovar sufrió una lesión en el gemelo con su combinado y, en principio, su reaparición está previsto para finales de este año y comienzos de 2024, dependiendo de su evolución.

Debido a los compromisos trascendentales de la próxima semana, indiscutibles para Aguirre como Antonio Raíllo, Samú Costa, Sergi Darder o Dani Rodríguez, podrían arrancar el duelo de mañana desde el banquillo.

Aguirre, como el mallorquinismo en general, es consciente de las dificultades que presenta la visita a un Atlético enrachado -a pesar de que el mexicano presenta buenos resultados en sus duelos ante Simeone, si bien nunca ha ganado como visitante al Cholo- y que el principal foco de atención debe estar centrado en los duelos ante Cádiz y Alavés de la próxima semana.

No sacar como mínimo cuatro puntos en esos dos encuentros supondría encender la luz roja en el seno de la entidad y empujar a Javier Aguirre un poco más cerca del precipicio. El equipo no está respondiendo a las expectativas generadas en verano, cuando el club realizó la inversión económica más importante de su historia en cuanto a fichajes -también ingresó unos 22 millones de euros por la venta de Kang In Lee al PSG- y la situación pasará de delicada a crítica si no responde a los compromisos frente a Cádiz y Alavés. Aunque primero, mañana a las 21.00 horas, será el turno del Atlético de Madrid.