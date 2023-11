Pablo Maffeo: «Compartir vestuario con Messi será brutal»

Pablo Maffeo está en una nube. La llamada de la selección argentina, que le ha citado para sus dos próximos encuentros internacionales contra Uruguay y Brasil, ha llenado de felicidad al jugador del Real Mallorca. «Estoy súper feliz», destacaba este sábado en declaraciones al propio club balear. «Es increíble. Estoy muy agradecido a Argentina y orgulloso de poder defender su camiseta. A día de hoy es la mejor selección del mundo. Es una ilusión, es pura ilusión.»

En los próximos días, Maffeo pasará a ser compañero de Leo Messi. «Creo que es inimaginable. Poder compartir entrenamientos, vestuario y concentración con el mejor futbolista de toda la historia es genial. Ya me tocó vivirlo en contra y ahora a favor es brutal», explicaba antes de recordar el marcaje que le hizo cuando jugaba en el Girona durante un partido contra el Barça. «No sé si se acordará o no. Yo creo que sí porque cuando he ido con el Huesca o con el Girona en esa misma segunda vuelta la verdad es que estuvo súper bien conmigo. De hecho, tengo su camiseta enmarcada y eso es algo que me llevo para mí».

Maffeo también agradece la confianza del seleccionador, Lionel Scaloni. «Habíamos mantenido algún contacto», cuenta el catalán. «Lo primero que hice fue agradecerle su tiempo y que me lo dedicara a mí. Él me preguntó y yo, obviamente, le dije que sí. Que para mí y para mi familia era un orgullo».

El mallorquinista relataba cómo se enteró de la convocatoria de Argentina. «Me enteré en el comedor. Vino Chando (el delegado del Mallorca) y me lo dijo. Estaba con un par de compañeros y mi hermano y súper contento. Llegué al coche y era todo felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. No se lo creía al principio. Pensaba que le estaba gastando una de mis bromas. Creo que era la primera persona que se merecía saber esto. Colgué y empecé a chillar», subrayaba. «Los compañeros súper contentos conmigo, felicitándome. El míster también. Toda la gente que se ha enterado está muy contenta por mí y me quedo con eso».

Además de la posibilidad de estrenarse con Argentina, Maffeo podrá hacerlo en dos estadios legendarios: La Bombonera y Maracaná. «Son dos estadios top en el mundo. Emblemáticos. Y poder ir allí me pone los pelos de punta. Tengo que ser como soy. Al final si voy es por algo. Lo mismo que hago en mi club lo tengo que hacer ahí. Ni más ni menos. Con lucha, trabajo y, sobre todo, compañerismo. Ojalá contra Uruguay pueda jugar contra Gio porque ya sería top. Creo que se lo merece. Y luego contra Brasil es un partidazo».

Maffeo también cree que esta convocatoria le vendrá bien al Mallorca. «Es algo importante para darle visibilidad. Y agradecerle que si estoy aquí también es por la afición, que me ha apoyado siempre, y sobre todo, por mis compañeros».