Aplazado el partido entre el Real Mallorca y el Cádiz del próximo fin de semana

La jueza de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Carmen Pérez González ha aceptado este lunes la solicitud de aplazamiento del partido entre el Real Mallorca y el Cádiz, previsto para el domingo 12 de noviembre, tras la convocatoria de Vedat Muriqi para el encuentro internacional entre Kosovo e Israel, suspendido el pasado 15 de octubre por el conflicto en la franja de Gaza.

La jueza de Competición recuerda que «la fecha fijada para el partido entre las selecciones de Kosovo e Israel y los días obligatorios de liberación de jugadores coinciden con la fecha en las que debe disputarse la Jornada número 13 de la LALIGA EA Sports, fijada para los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023» y fundamenta su decisión en «el hecho de que uno de los equipos afectados, el RCD Mallorca, no disponga de todos sus jugadores pone en entredicho, de modo grave, la integridad de la competición». Añade, además, que «esa imposibilidad mermaría 'su capacidad competitiva' por una razón sobrevenida y que no les resulta imputable. No se trataría, en definitiva, de una causa de fuerza mayor, sino de una situación generada por la obligación de cumplir con una modificación sobrevenida del calendario inicialmente aprobado».

El partido entre el Mallorca y el Cádiz podría disputarse el miércoles 29 de noviembre o el miércoles 13 de diciembre, ya que «ambas fechas coinciden con la disputa de la Champions League y no afectarían, por tanto, a ninguno de los equipos». Según la jueza «tanto el Cádiz CF como el RCD Mallorca han mostrado su conformidad con el aplazamiento solicitado. La solicitud cuenta también con el acuerdo del Departamento de Competiciones de la RFEF» y cualquiera de los clubes podría interponer recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en el improrrogable plazo de 48 horas desde su notificación.

El Real Mallorca no volverá a jugar un partido hasta dentro de 19 días, ya que el fin de semana del 18 y el 19 de noviembre hay un nuevo parón de selecciones. El próximo encuentro para los de Javier Aguirre será el sábado 25 de noviembre, a las 21.00 horas, contra el Atlético de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano.