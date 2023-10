Javier Aguirre: «Van a jugar Larin y diez más»

Javier Aguirre ha comparecido en rueda de prensa para analizar el encuentro del miércoles del Real Mallorca frente al Boiro gallego en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. «El equipo afronta el partido con la máxima seriedad. Nosotros no nos fijamos en la categoría del rival. El año pasado pasamos unas rondas y es una competición muy bonita y queremos hacerlo bien. Apelo al respeto al rival y la mejor forma de hacerlo es poner el mejor equipo posible y no subestimar a nadie porque si dejamos de correr, luchar y meter el pie, somos vulnerables. Y diré a mis jugadores que demuestren que son jugadores de Primera División», ha explicado. El técnico mexicano ha confirmado algunas bajas para el encuentro. «Darder no viaja y evaluamos si Raíllo vendrá a no. Para el día del Betis estarán, pero creo que va a ser demasiado pronto para que vuelvan y es mejor que entrenen aquí dos o tres sesiones porque va a llover, el campo va a estar pesado y quizás lo mejor para ellos, no para el equipo, es que se queden en Palma».

Sobre la posible inclusión en el equipo de jugadores del Mallorca B, Aguirre explicó: «Hay varios jugadores del filial que han hecho dos pretemporadas con nosotros y entiendo que están preparados para dar el salto. Ellos están tres escalones por debajo en cuanto a categoría, pero seguro que lo harán bien cuando les toque jugar con el primer equipo». El preparador mallorquinista, quien aseguró que no considera para nada que «este partido sea un ‘marrón», confirmó que Larin será titular. « Jugará él y diez más. Tiene que ser su partido y espero que se libere. Yo creo que está bien aunque no sé si en su fuero interno hay algo que no le deja estar tranquilo».

El Boiro, rival del Real Mallorca, es líder en su grupo de Preferente. «De este equipo he visto los tres últimos partidos. Tiene muy buenos movimientos con la pelota, me gusta lo bien que trabajan los espacios y defensivamente no han estado muy exigidos así que ya veremos. Veo que tienen jugadores con mucha calidad que una se pregunta cómo no están en categorías más altas y en cuanto al sistema alternan con defensa de cuatro o de cinco».

Aguirre también habló del poco juego efectivo que hubo contra el Getafe, que con 40 minutos fue en el que menos se jugó en la pasada jornada. «En la primera parte hubo 15 faltas y no hubo ni un minuto de descuento, cuando ha habido otros partidos de 10 y 8 de descuento. No sé porqué pasa esto. Yo pregunté al cuarto árbitro al final de la primera parte y me dijo que no había descontado nada porque no había habido goles, cambios ni tuvo que entrar el masajista».

Gio González renovó su contrato con el Mallorca hasta 2026 y Aguirre reconoció la ‘debilidad’ que siente por el lateral uruguayo «No le dejé irse la temporada pasada a pesar de que tenía una gran oferta de Brasil. Me encanta que haya renovado. Se lo merece y es un profesional como la copa de un pino».