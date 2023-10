El Mallorca empató (0-0) ante el Getafe en Son Moix y suma cuatro puntos de los últimos dieciocho. El equipo ha disputado ya once jornadas de Liga y solo ha logrado un triunfo. Los números son horrorosos. El equipo no está en zona de descenso, al menos de momento, pero la trayectoria del once de Aguirre es más que decepcionante. El Mallorca camina firme hacia el desastre. La planta noble se equivocó al ofrecer la renovación al mexicano y ahora no debe dudar en buscar soluciones. Eso sí, no ha llegado aún la hora de emplear la guillotina.

Un partido entre el Mallorca de Javier Aguirre y el Getafe de José Bordalás es casi imposible que sea un duelo alegre, divertido y entretenido. La primera parte cumplió con los pronósticos y el cronómetro debió adormilarse para alcanzar el descanso entre bostezos. Aguirre renunció ayer los cinco defensas y jugó con dos puntas -Muriqi y Abdón-, además de presentar una línea de creación inesperada formada por Mascarell y Samu. El primer tiempo fue insoportable, sin ocasiones. El Mallorca fue mejor en la segunda mitad, aunque no desplegó, ni mucho menos, su mejor fútbol. Antonio Sánchez, Abdón Prats y Jaume Costa dispararon con peligro, pero el esférico se marchó desviado o intervino David Soria con acierto. El Mallorca superaba al rival, pero el marcador parecía una condena a perpetuidad. Aguirre buscó soluciones y dio entrada a Amath y Larín en sustitución de Antonio Sánchez y Prats. Y en los minutos finales entraron Maffeo y Morlanes supliendo a Dani Rodríguez y Mascarell. Y en el tiempo añadido, Lato suplió a Jaume Costa. Nada cambió. El Getafe se aproximó también con peligro al área mallorquina, aunque sin generar ninguna oportunidad clara, pero el marcador no se movió. Un punto es casi nada, pero es mucho más que el botín de una derrota.